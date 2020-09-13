رئيس محكمة بداية وصلح رام الله يقرر اغلاق دائرة تنفيذ رام الله حتى إشعار آخر

وطن: قرر رئيس محكمة بداية وصلح رام الله القاضي وسام السلايمة، اغلاق دائرة تنفيذ رام الله حتى إشعار آخر، وذلك بعد تسجيل اصابات جديدة بكورونا بين موظفي الدائرة.

وأضاف القاضي سلايمة أنه سيتم إجراء فحوصات الكشف عن الفايروس، لعدد آخر من القضاة والموظفين المخالطين، حفاظا على الصحة والسلامة العامة.

وأوضح السلايمة أنه سيتم تلقي طلبات استرداد أوامر الحبس، والطلبات المستعجلة التي لا تحتمل التأخير، في قلم تسجيل ملفات التنفيذ، في مبنى محكمة الصلح (الطابق الثاني)، وفق ضوابط وقائية مشددة، على أن يصدر بيان آخر بعد ظهور نتائج فحوصات المخالطين، بشأن دوام الأيام التالية مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات وزارة الصحة.