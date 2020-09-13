رام الله: إغلاق مدرسة البنات الأساسية في بني زيد الغربية 14 يومًا

وطن: أعلنت بلدية بني زيد الغربية، مساء اليوم الأحد، إغلاق مدرسة البنات الأساسية مدة 14 يومًا اعتبارا من اليوم لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت البلدية التي تضم ( بلدتي بيت ريما ودير غسانة) في بيان لها، "أنه في إطار المتابعة المستمرة التي تبذلها البلدية في التواصل مع مدير التربية والتعليم ومدير صحة رام الله والبيرة نظراً للحالة الوبائية الراهنة، فقد تقرر إغلاق مدرسة بنات بني زيد الأساسية بعد تسجيل 3 إصابات في صفوف الطالبات في اليومين الماضيين".