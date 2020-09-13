الاحتلال يصادق على إقامة 980 وحدة استيطانية جديدة جنوب بيت لحم

وطن: صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على إقامة 980 وحدة استيطانية جديدة، في مستوطنة "أفرات" المقامة على أراضي المواطنين، جنوب بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم حسن بريجية، بأنه بناء على مصادر عبرية، فإن ما يسمى وزارة الإسكان الإسرائيلية أعلنت أنها ستقيم المئات من الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة" أفرات".

وقال بريجية إن هذه التوسعة الجديدة في المستوطنة، تعني تنفيذ خطة الضم بهدوء وبشكل بطيء، لافتا أن مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية سيتم الاستيلاء عليها ضمن هذا المخطط الاستيطاني الجديد.

(وفا)