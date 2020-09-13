عريقات: ملك البحرين قال إنه لن يُطبّع إلا بعد إنهاء الاحتلال ثم غير رأيه بعد أيام

وطن: قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات إن ملك البحرين شخصيًا قال إنه لن يُطبّع إلا بعد إنهاء الاحتلال ثم غير رأيه بعد أيام، فهذه ليست مشكلتي وليس خطئي، هل أخطأت أنا عندما ثمنت أقوال رسمية للبحرين؟.

وأوضح عريقات في مؤتمر صحفي عقده في رام الله (افتراضيا) إن ملك البحرين كان يجلس مع مايك بومبيو وزير خارجية أمريكا في 26/8/2020، وصدر اعلان رسمي من الديوان الملكي في البحرين، جاء فيه أن الملك قال لبومبيو إن السلام يتطلب انهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطينية مستقلة وبعد ذلك يكون التطبيع، ونشرتها وكالة الأنباء البحرينية، فهل الخطأ خطائي أنني ثمنت هذه الأقول؟

وأضاف عندما يتعرض انسان لشخص يقول شيء ويفعل شيء أخر، فهل المشكلة مشكلتي وهل الخطأ خطائي؟