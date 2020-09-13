"العربية للطوارئ": 8055 إصابة نشطة بـ"كورونا" بين فلسطينيي الداخل المحتل

وطن: قالت الهيئة العربية للطوارئ، إن عدد الإصابات "بفيروس" كورونا المستجد، في البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل، بلغ لغاية اليوم الأحد، 24051 إصابة على الأقل، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في نهاية الأسبوع، منذ يوم الخميس بـ2223 إصابة جديدة.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن عدد الإصابات الجديدة خلال الأيام السبعة الماضية ارتفع بأكثر من 4066 إصابة، ما رفع عدد الإصابات النشطة في بين فلسطينيي الداخل المحتل إلى 8055 على الأقل.

وشهدت عدة بلدات فلسطينية في الداخل المحتل تسجيل ارتفاع كبير في عدد الإصابات خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ منها أم الفحم بـ244 إصابة، الناصرة بـ96، باقة الغربية بـ90، شفاعمرو بـ86، كفر قاسم بـ80، الطيبة بـ79، الطيرة بـ69، كفر قرع بـ67، طمرة بـ66، جديدة المكر بـ61، أبو سنان وقلنسوة بـ54 لكل منهما، عرابة بـ52 ودير الأسد بـ50 إصابة جديدة