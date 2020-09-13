"الخارجية": تسيير رحلة إلى مطار فرانكفورت في 21 من الشهر الجاري

وطن: أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة فلسطين لدى الأردن، عن توفر رحلة للملكية إلى مطار فرانكفورت، في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

ودعت الخارجية في بيان صحفي اليوم الاحد، الراغبين من الطلبة والمواطنين بالسفر على متن هذه الرحلة إلى التسجيل على الرابط الالكتروني التالي: http://www.mofa.pna.ps/evacuation

وأوضحت أن باب التسجيل سيفتح في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الاحد، ويغلق في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء المقبل.

ونوهت الخارجية إلى أن عدد المقاعد المتوفرة على متن هذه الرحلة 90 مقعدا فقط، وعليه ستقوم باعتماد أول 90 مسجّلاً من قائمة المسجلين وفقاً للتسلسل الزمني للتسجيل.