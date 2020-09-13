نظام التطبيع غير مرتبط بالصفقة او بنتيجة الانتخابات

كتب: فادي البرغوثي

العلاقة التطبيعية ما بين الانظمة العربية والكيان الصهيوني غير مرتبط بصفقة القرن او غير صفقة القرن وان كان هناك نص صريح بالصفقة يعزز ذلك ، انما العلاقة قادمة من ضعف هذه الدول وحاجتها الانظمة لحليف قوي يقف في وجهة ايران، لذلك فان من غير المتوقع ان العلاقة ستنتهي في سقوط ترامب ونجاح بايدن على العكس فان الامر سيعزز اكثر من ذلك بنجاح بايدن على اعتبار انه ممكن ان يعود الى صيغة اتفاق 1+5 الذي وقع في عهد الحزب الديمقراطي بزعامة باراك اوباما وبالتالي فإن هذه الدول ستكون بحاجة الى اسرائيل اكثر من عهد ترامب نفسه.

للتذكير فإن العلاقات التطبيعية لم تنشأ في عهد ترامب وانما نشأت في عهد اوباما بعد الاتفاق المذكور اعلاه، حيث ذهب بعض الدول العربية للبحث عن "الحماية المزعومة" من ايران لدولة قوية غير الولايات المتحدة التي ذهبت الى سياسة الحل مع ايران وكانت الدولة البديلة هي اسرائيل.

هنا بجب علينا كفلسطينيين ان ننتبه الى ان نجاح بايدن وان انتهاج خطاب سياسي مختلف نوعا ما عن خطاب ترامب فإن وضع الدول العربية ستكون بحاجة الى اسرائيل اكثر من الحاجة اليها في عصر ترامب ذلك ان العلاقة مع ايران تاخذ طابع الاولوية لهذه الانظمة.

من هذا المنطلق يجب علينا كفلسطينيين ان لا نعول كثيرا على من سيكون داخل البيت الابيض من كلا الشخصين (ترامب، بايدن) ولا نعول على الانظمة العربية التي تنظر الى اسرائيل كخط اول للدفاع عنها وبقائها على راس السلطة في بلدانها فهذه الانظمة ليست انظمة وطنية انما انظمة عشائرية متخلفة ما يهمها هو البقاء في السلطة وبغض النظر عن النتائج المترتبه على ذلك ويكفي ان نقول ان هذه الانظمة نفسها هي من تمارس الاكراه والاذلال لشعوبها مقابل بقائها في الحكم فكيف لها ان تقف مع شعب اخر ؟ وتنظر إلى ان الوقوف معه اصبح امر يهدد مصالحها ووجودها.

كما ان هذا الامر يدفعنا الى التخلي عن الاستراتيجية التي تم صياغتها سابقا والتي كانت تقول ان علينا ان لا نتدخل في الشأن العربي وان نتعامل مع الشعب والسلطة على حد سواء وبالنفس المسافة بين الطرفين بغض النظر عن طبيعة هذا النظام، لذا فإن هذه السياسية اصبحت غير مجدية وغير نافعة خاصة اذا ما اعتبرنا ان الانظمة اصبح ارتباطها كما قلنا مع الكيان الصهيوني ارتباط مصلحي يتعلق في وجودها اولا واخيرا وحتى لو ان منظمة التحرير الفلسطينية لم تتدخل في تلك الدول فإنها سوف تتدخل فيك وستدفعك الى تنازلات اكثر واكثر ارضاء للسيد الجديد في الشرق الاوسط، بالتالي فإن الاستراتيجية القادمة يجب ان تنصب في العلاقة مع الشعوب دون الانظمة المتجهة الى القطيعة الكاملة مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

كما ان هذا الامر يتطلب تغيرات جديدة على المستوى الداخلي تستوعب دخول المرحلة الجديدة باصلاح ديمقراطي حقيقي داخل منظمة التحرير الفلسطينية كونها الممثل الشرعي والوحيد فلا يعقل ان تكون حركة تحرر تدعو الى التحرر وتريد ان تبني علاقة مع شعوب المنطقة وانت بتركيبتك الداخلية اقرب الى النظام العربي الرسمي المبني على السيطرة والاستخواذ والتحكم في الشعوب.

ولا بد في هذا المجال المضي قدما في معالجة قضية الانقسام السياسي بين فتح وحماس وباقي القوى التي اصبحت بفعل الوقائع على الارض تتجه على خيار ما يسمى خيار طارق بن زياد وهو خيار المواجهة فقط بعدما تم احراق جميع السفن.

فموضوع الخلاف السياسي ما بين الطرفين اصبح خلاف لا مبرر له عند الشعب الفلسطيني وعند بقية شعوب المنطقة والعالم ايضا كما ان هذا الاستمرار فيه يعطي انطباعا سيئا عن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ولا يتناسب مع حجم التحديات الجديدة الناشئة في المنطقة.