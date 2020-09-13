مجموعة فيات كرايسلر للسيارات تعيّن ماركوس ليثي مديراً إدارياً لعمليات منطقة الشرق الأوسط

ليثي سيشرف على علامات المجموعة المميزة، من بينها أبارث وألفا روميو وكرايسلر ودودج وفيات وجيب ورام وموبار في المنطقة

وطن: عيّنت مجموعة فيات كرايسلر للسيارات ماركوس ليثي مديراً إدارياً لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط وسيشرف ليثي على علامات المجموعة المميزة التي تشمل أبارث وألفا روميو وكرايسلر ودودج وفيات وجيب ورام وموبار في المنطقة.

ويحمل ماركوس في جعبته أكثر من عقدين من الخبرة في قطاع السيارات في أوروبا والشرق الأوسط بعد أن عمل لدى عدّة علامات سيارات عالمية كبرى، من بينها إنفينيتي وجنرال موتورز. وقبل أن ينتقل إلى مجموعة فيات كرايسلر للسيارات كان ماركوس يشغل منصب المدير العام للأسواق العالمية لدى شركة إنفينيتي للسيارات ووقعت على عاتقه كامل المسؤولية التشغيلية لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا وأوروبا الشرقية والأسواق الآسيوية أيضاً (خارج الصين).

ويعلّق ليثي قائلاً: "أنا متحمّسٌ جداً لانضمامي إلى مجموعة فيات كرايسلر للسيارات الشرق الأوسط. لهو شرف كبير لي أن أتسلّم قيادة قطاع عمل مهم وعالمي المستوى إلى هذا الحد. تتميّز علامات مجموعة فيات كرايسلر للسيارات بتاريخ عالمي عريق وبأنها ترسم معالم القطاع في فئاتها، وأتطلع قدماً للاستفادة من هذه العراقة في منطقة الشرق الأوسط حيث الإمكانات واعدة جداً لمجموعتنا. وأنا أعتقد أنه من خلال التركيز المستمر على عملائنا والرغبة في تحدي أنفسنا واتخاذ القرارات الجريئة سنحافظ على موقعنا كعلامة مفضّلة لدى العملاء."

ماركوس حائز شهادة دراسات عليا في الأعمال والتجارة الدولية من جامعة فيينا للاقتصاد والأعمال.

حول فيات كرايسلر للسيارات

تُعدّ ’فيات كرايسلر للسيارات‘ (Fiat Chrysler Automobiles - FCA) مصنِّعاً دولياً للسيارات يقوم بتصميم، هندسة، تصنيع وبيع المركبات ضمن مجموعة من العلامات التجارية المثيرة شاملة ’أبارث‘ (Abarth)، ’ألفا روميو‘ (Alfa Romeo)، ’كرايسلر‘ (Chrysler)، ’دودج‘ (Dodge)، ’فيات‘ (Fiat)، ’فيات بروفاشينال‘ (Fiat Professional)، ’جيب‘ (Jeep®)، ’لانسيا‘ (Lancia)، ’رام‘ (Ram) و’مازيراتي‘ (Maserati). كما تقوم ببيع القطع وتوفير الخدمات تحت علامة ’موبار‘ (Mopar) التجارية وتنشط ضمن قطاعات المكوِّنات وأنظمة الإنتاج تحت علامتي ’كوماو‘ (Comau) و’تكسيد‘ (Teksid) التجاريتين. ويعمل لدى FCA نحو 200,000 موظّف حول العالم.