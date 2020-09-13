وزير الإسكان الإسرائيلي يقدم استقالته احتجاجا على "الإغلاق الشامل"

وطن: أعلن وزير الإسكان الإسرائيلي يعقوب ليتسمان، الأحد، استقالته، احتجاجا على بحث حكومة الاحتلال فرض "إغلاق شامل" خلال فترة الأعياد اليهودية القريبة، للحد من تفشي فيروس كورونا.

وجاءت استقالة ليتسمان، وهو رئيس حزب "يهدوت هتوراه" الديني، استقالته، قبل دقائق من اجتماع حكومة الاحتلال للبت في قرار فرض إغلاق شامل لمدة أسبوعين، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ووصف "ليتسمان" قرار الإغلاق بـ "الصعب"، مشيرا إلى أنه سيقلص إلى حد كبير عدد المصلين في المعابد، خلال عيد رأس السنة العبرية (18 سبتمبر/أيلول الجاري) و"يوم كيبور" (عيد الغفران 27 من ذات الشهر).

وكانت حكومة الاحتلال قد صادقت الخميس الماضي، على فرض إغلاق شامل بدءا من الجمعة المقبلة (عشية رأس السنة العبرية) لمدة أسبوعين، مع تقليص عدد المصلين إلى 20 في الأماكن المفتوحة و10 داخل المعابد.

كما يشمل القرار، تعطيل جهاز التعليم كليا، وتعطيل العمل في القطاعين الخاص والعام بنسبة كبيرة، للحد من تفشي الوباء.

وحذر وزراء بينهم وزيرا السياحة "أساف زامير" والاقتصاد" عمير بيرتس" من خطورة فرض الإغلاق على الاقتصاد والذي تتجاوز كلفته 20 مليار شيكل (5.82 مليارات دولار)، بحسب هيئة البث الرسمية.

وفي وقت سابق الأحد أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 2651 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 153 ألفا و217، من بينهم 1108 حالة وفاة.

(الأناضول)