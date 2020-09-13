الشيخ عكرمة صبري لوطن: لدينا معلومات مؤكدة حول عدم صحة ادعاء البعض ان سبب وفيات بعض المواطنين هو فايروس كورونا

وطن: قال إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك، رئيـــس الهيـئة الاسلامية العليا عكرمة صبري لوطن ان لديه معلومات مؤكدة حول ادعاء البعض ان سبب وفيات بعض المواطنين كانت نتيجة اصابتهم بمرض الكورونا على خلاف الحقيقة والواقع.

واكد صبري لوطن ان معلومات حقيقة لديه استند عليها في الفتوى التي اصدرها اليوم، مؤكدا ان ذلك الادعاء هدفه الحصول على المال.

واصدر صبري اليوم الاحد فتوى اكد فيها ان هناك ظاهرة سلبية رخيصة وخطيرة تتمثل بالادعاء أن الميت – كانت وفاته نتيجة اصابته بمرض الكورونا- وهذا خلاف الحقيقة والواقع، وذلك بهدف أخذ تعويض مالي من منظمة الصحة العالمية عن كل حالة وفاة تقع بسبب وباء الكورونا.

واضاف صبري "مع الأسف والألم أن أهل الميت يوافقون على هذا الادعاء، بالتزييف والتزوير...!!! مما يؤدي الى أن الميت لا يغسّل ولا يصلى عليه... وما يحصل هو عبارة عن تجارة رخيصة بالأموات، وان ما يؤخذ من الأموال يُعدّ مالاً سحتاً وحراماً."

وقال صبري " عليه لا يجوز شرعاً أن تؤدى شهادة الزور في موضوع الوفاة من أجل أخذ هذا المال الذي يُعد مالاً سحتاً وحراماً، في حين ان الله -عزوجل- قد كرم الأموات كما كرم الأحياء بقوله:" وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ"سورة الاسراء- الآية70، كما لا يجوز شرعاً التقصير بحق الميت حيث لا يغسّل ولا يصلى عليه!! وأؤكد ان أهل الميت هم آثمون عند الله -عزوجل- لأنهم لم يؤدوا واجبهم تجاه ميتهم، ولأنهم وافقوا على شهادة الزور، ولأنهم أخذوا مالاً لقاء ميتهم."