وفاة الكاتب والصحفي حسن الكاشف

وطن: توفي صباح اليوم الأحد، الأديب والكاتب والصحفي حسن الكاشف، عن عمر يناهز الـ 76 عامًا، وذلك بعد معاناة مع المرض.

ونعت وزارة الإعلام، مديرها العام السابق في غزة الكاتب حسن الكاشف معتبرة أن رحيله خسارة فادحة للإعلام الفلسطيني والعربي، حيث ترك بصمة لافتة في المشهد الصحفي، وتنقل في إبداعاته بين بغداد والوطن، وعرفته شاشة تلفزيون فلسطين، وأثير راديو "مونت كارلو"، وصفحات "الحياة الجديدة" بـ"انتباهته" الملتزمة، وأبدع في منابر وطنية وعربية عديدة.

وأكدت الوزارة أن سيرة الكاشف ومسيرته الحافلة بالخط الوطني والعروبي ستحفر اسمه في قائمة الشرف الرفيع لإعلامي تماهى مع هموم أمتنا، وكان مدافعًا لا يستكين عن قضايانا الوطنية.

ويتواجد الكاشف في تركيا منذ عدة سنوات إلى جانب أفراد من عائلته، وكان الكاشف يقطن في قطاع غزة، وكثيرًا ما كان يتنقل إلى رام الله.