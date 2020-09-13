سفن كون فون بورغسدورف ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين.. عمره الستيني لم يمنعه من القفز بالمظلة

وطن: سفن كون فون بورغسدورف ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، هو إحدى الشخصيات التي نسمع عنها في مجال السياسة، وتمثل إحدى اهتمامته اليومية، لكن هل تعرفون الجانب الأخر لاهتمامته الحياتية؟.

بورغسدورف البالغ من العمر(62 عاما) بدأ بشغفه بممارسة رياضة القفز بالمظلة منذ أن كان شاباً، ولا زال مستمرا على هذا الشغف حتى اليوم، ولم يمنعه منصبه السياسي وعمره من التوقف عن هذه الهواية.

يقول بورغسدورف "أحب إثارة المغامرة الخطيرة ولكن فقط عندما أتأكد أن لدي المهارات المطلوبة وأن جميع تدابير السلامة متوفرة".

بورغسدورف يشكل نموذجا للتحدي والاستمرار في ممارسة شغفه وهواياته، فهو لا يشعر أن عمره الستيني يشكل عقبة في ممارسة شغفه، بل على العكس هذه الهواية تمنحه الشعور بسن الشباب، وتشكل حافزا للشباب أيضا لممارسة مثل هذه الرياضات.. هل أنتم مستعدون لممارسة هذه الهواية؟.