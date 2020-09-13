حريات يدين انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لحق الأطفال حديثي الولادة في السفر

وطن: ادان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" انتهاك سلطات الاحتلال الإسرائيلي الصارخ بحق الأطفال حديثي الولادة ، الذين تقل أعمارهم عن بضعة أسابيع عن ممارسة حقهم في السفر مع عائلاتهم ، في سابقة خطيرة من نوعها.

وقال المركز ان الحق في التنقل هو حق مكفول بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 13) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 12).

واضاف المركز ان سلطات الاحتلال تعاقب بشكل جماعي الأطفال الصغار وعائلاتهم على الرغم من تقديمهم وثائق الهوية ، مدعية أن السلطة الوطنية الفلسطينية لم تنقل سجلات المواليد إلى السلطات الإسرائيلية كما اعتادت منذ عام 1994. إلا أن السلطة الفلسطينية أوقفت جميع الإجراءات مع الجانب الإسرائيلي ،عشر عام 2020 لوقف كل أشكال التنسيق الأمني والتحلل من الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال،

وادان المركز بشدة الانتهاك الإسرائيلي الذي يؤثر على حقوق أكثر من 25 ألف مولود جديد منذ قرار القيادة الفلسطينية المذكور في مايو. وتعتبر حريات هذا الانتهاك إهانة لحقوق هؤلاء الأطفال ، ومحاولة إسرائيلية لابتزاز عائلاتهم ، وتحريض سياسي ضد السلطة الوطنية الفلسطينية لعرقلة قراراتها. تعتبر حريات هذا الانتهاك ممارسة عنصرية تمس حقوق هؤلاء الأطفال لمجرد أنهم فلسطينيون

وطالب المركز المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة واليونيسيف والمؤسسات الدولية لحقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له الأطفال الفلسطينيون ، وإدانة السياسة الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الإنسان التي تطال العشرات. آلاف المواطنين الفلسطينيين الذين لا يحرمون فقط من حقوقهم الأساسية في السفر ، بل يضعون عبئًا ماليًا إضافيًا نتيجة فقدان تذاكر الطيران المحجوزة.

واكد حريات على ضرورة الضغط على الدولة المحتلة تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة لوقف هذه السياسة بشكل دائم لأنها تؤثر على العديد من الحقوق المدنية الأساسية لهؤلاء المواطنين كالتعليم والعلاج والعمل والهيكل الأسري وإحياء الطقوس الدينية ... إلخ.

وتجدر الإشارة إلى أن حريات استطاعت توثيق 8000 حالة حظر سفر على معبر الكرامة لأسباب أمنية ، بين 2014-2019 من مختلف الفئات العمرية والقطاعات الاجتماعية بما في ذلك 650 امرأة.