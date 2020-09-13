نقابة المحامين لوطن: تعليق العمل في كافة المحاكم بسبب تدني مستوى القضاء

رام الله - وطن: قررت نقابة المحامين اليوم الاحد تعليق العمل في كافة المحاكم مطالبة برحيل مجلس القضاء الاعلى الانتقالي.

وقال نقيب المحامين جواد عبيدات لوطن ان القرار الذي جرى اتخاذه هو امتداد للاجراءات الاحتجاجية التي اتخذناها بسبب تدني مستوى القضاء في فلسطين.

واكد عبيدات ان تعليق العمل في المحاكم اليوم يأتي للاستعداد لعقد اجتماع سيعقد الساعة الواحدة ظهر اليوم في مقر نقابة المحامين لجميع مجالس النقابة السابقة والنقباء السابقين واعضاء اللجان الفرعية ورجال قانون.

واضاف ان الاجتماع سيبحث الخطوات التي يمكن اتخاذها، وسيناقش امكانية وضع خطة عمل من اجل النهوض بالقضاء، الذي اصبح في ترد مستمر.