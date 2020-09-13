الصحة في غزة: حالتا وفاة و100 إصابة جديدة بفيروس كورونا

غزة- وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاحد، عن تسجيل حالتي وفاة و100 إصابة في صفوف المواطنين بمحافظات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية .

وقالت وزارة الصحة خلال بيانها اليوم، انه تم تسجيل حالتي وفاة للمواطن نبيل حلاوة (46 عاما) في مستشفى غزة الاوروبي جراء اصابته بفايروس كورونا، والمواطنة نوال الرنتيسي (63 عاما) في مستشفى غزة الاوروبي جراء اصابتها بفيروس كورونا، ليرفع إجمالي الوفيات لـ15 حالة وفاة .

وبينت الصحة ان تم تسجيل 100 إصابة بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بعد إجراء فحوصات لـ1417 عينة.