40 ألف عامل سيغادرون أماكن عملهم داخل أراضي الـ48 في حال تم التصويت على الإغلاق

رام الله- وطن: قال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد إن 40 ألف عامل داخل أراضي عام الـ48 سيغادرون لمدة أسبوعين مع نهاية الأسبوع الجاري، في حال تم التصويت في "تل ابيب" اليوم الأحد، على الاغلاق الكامل، وعدم السماح لأي من المنشآت بالعمل دون استثناء بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال سعد لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأحد، إن عددا من العمال الفلسطينيين يعملون ضمن تصاريح خاصة داخل أراضي عام الـ48 سيكونون متواجدين داخل أماكن عملهم، مشيرا الى عدم توفر معلومات حول طبيعة الاجراءات الخاصة بهم خلال فترة الاغلاق.