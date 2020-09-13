الحملة الوطنية لرفض التمويل المشروط سياسيا: لا للتموّل على حساب موقف المؤسسات الرافضة للتوقيع على شروط تجريم نضال شعبنا وقواه

رام الله - وطن: حذرت الحملة الوطنية ضد التمويل المشروط من الأزمة التي ستعصف بالمجتمع المدني إن لم ينجح بالوصول إلى موقف واحد وموقف على أرضية رفض التمويل المشروط، وتقديم الدعم غير المشروط لفصائل العمل الوطني في ظل الاستهداف الواضح لحق شعبنا في النضال ضد الاستعمار الصهيوني. كما وأكدت الحملة بشكل مستمر على أن التعامل مع هذه الشروط يحب أن يكون استراتيجيا عبر فهم طبيعة ومنطق هذه الشروط، والنتائج المترتبة عليها، من شرذمة للعمل الأهلي وخلق تناقض ما بين المؤسسات والكل الفلسطيني.

وقالت الحملة في بيان لها "لم يكتفِ الاتحاد الأوروبي وبعض الجهات الأوروبية المانحة بفرض هذه الشروط فقط، بل تعمل حالياً على عزل المؤسسات الرافضة للتوقيع عبر إحلال مؤسسات توافق على الشروط بدلا من المؤسسات الرافضة. وللأسف، يتم تبرير ذلك عبر الاستناد إلى رسالة توضيحية من الاتحاد الأوروبي لا تحمل اية صفة قانونية او ملزمة يعلن فيها عن احترامه سعي الشعب الفلسطيني لنيل حقه في تقرير المصير مع التأكيد على الزامية البند 1.5 الذي يجرم النضال الفلسطيني وبعض الفصائل."

وحيت الحملة الوطنية لرفض التمويل المشروط "موقف جمعية الشبان المسيحية -برنامج التأهيل الخاص بالأطفال الاسرى المحررين، برفض المنحة القائمة على أساس قبول الشروط السياسية، حيث اعتبرت الجمعية أن خسارة التمويل لا يساوي إضعاف الإجماع الوطني حول الحق في النضال والمقاومة في إطار الحق في تقرير المصير. ان الحملة اذ تقدر موقف الجمعية المتخذ في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا وصعوبة حصول المؤسسات على التمويل، واذ تدرك ان الموقف الوطني المبدئي يستحق التضحية، فإنها تؤكد على انها ستواصل عملها لتوحيد جهودها لحماية المؤسسات الرافضة، وفحص بدائل متعددة لدعم استمرار هذه المؤسسات."

واستنكرت الحملة الهجمة التي تتعرض لها جمعية الشبان المسيحية – برنامج التأهيل من قبل مؤسسات أخرى اختارت التوقيع على هذه الشروط المذلة تحت مبرر وجود رسالة الاتحاد الأوروبي التوضيحية الفارغة من اية صبغة قانونية او الزامية، او تحت مبرر سبق توقيع أخرين على الشروط المذلة. لقد كان يمكن للكثير من المؤسسات الرافضة استخدام نفس الرسالة لتبرير التوقيع على بنود تعارض الإجماع الوطني حول النضال من أجل التحرر، ولكن إدراك الآثار الكارثية للتوقيع منع غالبية المؤسسات من "عقلنة" المبررات.

واضافت الحملة "ندرك في الحملة الوطنية لرفض التمويل المشروط أن ما يجري اليوم من مهاجمة للمؤسسات الرافضة، هو أحد النتائج المباشرة لإدراج شروط التمويل السياسي في عقود المنح، وذلك في محاولة لخلق شرذمة داخل العمل الأهلي ولخلق مؤسسات تتماهى مع اجندات المانحين من جهة، وبين مؤسسات العمل الأهلي والأحزاب من جهة أخرى، وتحديداً في ظل الظروف السياسية الراهنة. وبناء على كل ما سبق"

واكدت الحملة " إن أي توقيع على نصوص عقود الاتحاد الأوروبي او اية جهة مانحة اخرى بشكلها الحالي لا يمكن تبريره بأي حجة ممكنة بما فيها الرسالة غير الملزمة التي ارسلها ممثل الاتحاد الأوروبي."

وحذرت الحملة " المؤسسات التي تفكر بالتوقيع من تسليم رقبتها لهذه الشروط، التي كما علمنا التاريخ سوف تتفاقم حتى تصل حد إدراج العاملين/ات في المؤسسات ضمن قوائم الإرهاب، ونود التذكير أن العقود تتضمن الموافقة على تعديل الاتحاد الاوروبي لقائمة الاجراءات كل ستة أشهر، وعلى المؤسسات القبول بالتعديلات أو خسارة التمويل؛ الامر الذي يعني موافقة مسبقة على ما سيأتي، ولعل إضافة احدى الجمعيات الخيرية الموجودة في اميركا قبل شهرين الى قائمة الإرهاب دليل ساطع على ذلك."

ودعت الحملة للتفكير في منطق تبرير التوقيع على هذه الشروط السياسية لقبول التمويل وذلك بالنظر الى أهمية الدفاع عن حقوق الفلسطينيين/ات. ان التوقيع يتجاهل التناقض الأخلاقي الحاد فيما يتم التوقيع عليه من ناحية، وما يتم تسويقه من ناحية أخرى، كما أن هذا التوقيع يدفع الكثيرين للتساؤل حول كيف سيتم حماية حقوق كثير من الفئات التي تصنف "إرهابية"!

واستهجنت الحملة الوطنية لرفض التمويل المشروط اعتبار رفض التمويل المشروط سياسياً هو أمر غير عقلاني، علماً أن المؤسسات الموافقة على التوقيع لا تشكل سوى قلة من المؤسسات الفلسطينية (لا تتعدى 15 مؤسسة)، ولا تعكس الموقف الشعبي الفلسطيني.

وطالبت الحملة الأحزاب للتدخل فوراً وحماية شعبنا من انعكاس هذه الشروط على هويتنا الوطنية والسياسية والثقافية.

وقالت الحملة الوطنية لرفض التمويل المشروط انها ستستمر في معركتها ضد الشروط السياسية إيماناً بحق شعبنا بوجود أحزاب سياسية، ونقابات، ومؤسسات تمثل رؤيته في التحرر الوطني من نير الاستعمار.