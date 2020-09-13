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أتلتيكو مدريد يعلن إصابة مدربه سيميوني بفيروس كورونا

13.09.2020 07:46 AM
أتلتيكو مدريد يعلن إصابة مدربه سيميوني بفيروس كورونا

وطن: أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم السبت، إصابة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني البالغ 50 عاما بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان النادي المدريدي: "خضع الفريق الأول والطاقم التدريبي والموظفون المساعدون لاختبارات جديدة أمس الجمعة، وتم اكتشاف إصابة المدير الفني دييغو سيميوني بفيروس كورونا".

وأضاف البيان: "لحسن الحظ، لم يظهر على سيميوني أي أعراض، وهو معزول الآن في منزله لقضاء فترة الحجر الصحي".

وغاب سيميوني عن تدريبات أتلتيكو مدريد اليوم، وتولى مساعدوه زمام الأمور.

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