كيف تخطط غوغل لحظر المكالمات الآلية في هواتف أندرويد؟

وطن: أعلنت شركة غوغل أن تطبيق (الهاتف) الخاص بها في هواتف أندرويد سيبدأ في استخدام ميزة (المكالمات التي تم التحقق منها) التي صُممت لتقديم مزيد من المعلومات عندما تتصل بك الشركات والأنشطة التجارية، لإخبارك ليس فقط بمن يتصل بك ولكن لماذا يتصل، وذلك في مسعى منها لمحاربة المكالمات الآلية للشركات أو المكالمات الاحتيالية التي تحاول خِداعك للحصول على معلومات حساسة بطريقة غير شرعية.

إليك كيف تخطط غوغل لحظر المكالمات الآلية والاحتيالية في هاتف أندرويد؟

تعد خطوة غوغل هي الأحدث في جهد على مستوى الحكومة الأميركية والحكومات الأوروبية وشركات التقنية ومجموعة من شركات الاتصالات اللاسلكية لتقليل المكالمات الآلية والاحتيالية التي يتلقاها الأشخاص على هواتف أندرويد الخاصم بهم، خاصة إذا علمنا أن مجموع المكالمات الآلية التي أُجريت في 2019 قد وصلت إلى أكثر من 58.5 مليار مكالمة وهو أعلى مستوى على الإطلاق وفقًا لشركة YouMail.

حيث تريد جوجل بهذه الخطوة إكمال جهودها السابقة للتخلص من المكالمات غير المرغوب فيها والآلية والاحتيالية من خلال ميزة فحص المكالمات التي تعتمد على مساعد جوجل الذكي للمساعدة في تحديد المكالمات الشرعية أو الزائفة.

ما هي ميزة المكالمات التي تم التحقق منها في هاتف أندرويد؟

هي عبارة عن نسخة مطورة من (معرف المتصل) Caller ID المتوفرة في معظم الهواتف الذكية، ولكن هذه الميزة ستتحقق هل المكالمة صادرة بالفعل من شركة شرعية أم لا، فعندما تتلقى مكالمة واردة من شركة تم التحقق منها حيث سترى اسم الشركة والشعار وشارة التحقق وسبب إجراء الشركة للمكالمة إذا كانت توفر ذلك.

على سبيل المثال، يمكن أن تخبرك خدمة توصيل طلبات المطاعم أن السائق قد حصل له طارئ وسيتأخر قليلًا، أو أن موظف التسليم قد وصل إلى عتبة بابك، أو يمكن أن توضح المعلومات التي تظهر في شاشة الاتصال أن شركة الطيران الخاصة بك تريد تنبيهك بتغيير زمن الرحلة، أو ربما يتصل البنك الذي تتعامل معه للتحقق من عملية شراء كبيرة أو الإبلاغ عن عملية احتيال محتملة، وبرؤيتك لمثل هذه الأسباب ستعرف أن من يتصل بك هي جهة شرعية يمكن الوثوق فيها.

هل الميزة متوفرة الآن، وكيف أحصل عليها؟

للحصول على الميزة يجب عليك تثبيت تطبيق (الهاتف) Phone الخاص بشركة غوغل في هاتف أندرويد الخاص بك، وتعيينه كتطبيق افتراضي لإجراء المكالمات الهاتفية واستقبالها، وللحصول على التطبيق قم بتنزيله من متجر جوجل بلاي مجانًا عبر هذا الرابط.

ملاحظة: إذا لم تجد الميزة متاحة في التطبيق، فتحقق مرة أخرى لاحقًا هذا الأسبوع، حيث تقول غوغل إنها بدأت في طرح التحديث الجديد للتطبيق لجميع الهواتف بشكل تدريجي ومن ثم من المحتمل أنه لم تصل لهاتفك بعد.