اعتقالات في الضفة

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاحد والليلة الفائتة عدة شبان من انحاء متفرقة من الضفة.

وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب حموده منير نكرزي من ضاحية شويكة في طولكرم. فيما اعتقل الشاب أمجد عثمان الفار (25 عاما)، على حاجز عسكري مفاجئ أقيم على مدخل مدينة قلقيلية.

وفي محافظة سلفيت اعتقلت قوة للاحتلال الشاب عزيز سليمان على مدخل بلدة مردا في القضاء.

وفي سياق آخر، أطلق مستوطن، الليلة الماضية النار باتجاه منزل في شارع الشهداء وسط مدينة الخليل.

وأفاد شهود عيان بأن مستوطنا كان برفقة مجموعه من المستوطنين المدججين بالسلاح في شارع الشهداء وسط المدينة، أطلق الرصاص باتجاه منازل المواطنين، ولم يبلغ عن إصابات.

وداهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في يطا جنوب الخليل وفتشت عدة منازل ومحلات تجارية وعبثت بكاميرات المراقبة الخاصة بالمواطنين بحجة اختفاء مستوطن.

وادعت مصادر عبرية ان إطلاق نار جرى من مركبة مسرعة تجاه برج عسكري لجيش الاحتلال قرب الخليل دون وقوع إصابات. كما اطلقت مفرقعات نارية صوب برج لقوات الاحتلال قرب الخليل.

يتبع..