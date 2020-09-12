الأحمد يهاجم جامعة الدول العربية.. "ندرس وضعها، والأيام القادمة ستتحدث الأفعال عن نفسها"

وطن: قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو مركزية فتح عزام الأحمد، إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تدرس وضع جامعة الدول العربية، وكيفية التصرف معها. مضيفا: خلال الأيام القادمة سوف تتحدث الأفعال عن نفسها.

وأضاف الأحمد خلال مقابلة على "تلفزيون فلسطين"، مساء اليوم، أن الجامعة العربية يبدو أنها بدأت بخيانة نفسها من خلال هيمنة الإدارة الأمريكية عليها من خلال الهيمنة على القرار العربي الرسمي.

وفي سؤال حول مدى قناعة القيادة الفلسطينية بتمسك الدول العربية بالمبادرة العربية للسلام، قال الأحمد: لدينا شكوك كبيرة في أن جميع الدول العربية ما تزال متمسكة بالمبادرة العربية للسلام.

وأضاف: لم نتفاجأ باتفاق التطبيع البحريني الاسرائيلي. مؤكداً: البحرين خانت العهد الذي بيننا وقبلت أن تكون أداة .

وحول توقع القيادة الفلسطينية بالدولة اللاحقة بالتطبيع، قال الأحمد إن الذي رحب باتفاقيات التطبيع مثل موريتانيا لن نتفاجأ اذا اقدمت على خطوة التطبيع ، ولن نتفاجأ اذا اقدمت دول خليجية اخرى على التطبيع. مضيفا: تواصلنا مع عُمان وابلغونا انهم لن يقدموا على هذه الخطوة...

وحول الشأن الداخلي الفلسطيني، أعلن الأحمد أنه خلال الساعات القادمة سيتم الاعلان عن القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية.

وقال الأحمد إن انهاء الانقسام اساس لتحقيق الشراكة الوطنية الكاملة.