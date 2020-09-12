"المؤتمر القومي الإسلامي" في المغرب: أوراق الخيانة تتساقط تباعاً

وطن: أكد المؤتمر القومي – الإسلامي في المغرب أن موقف أبناء الأمة العربية والإسلامية وكل حر في العالم من هذه الخيانة العظمى "التطبيع البحريني الإسرائيلي" التي لا تشكل مجرد طعنة في ظهر شعب فلسطين العظيم، بل إنها تشكل تنصلاً من الإسلام ومقدساته، وتنصلاً من العروبة ومن الكرامة ومن الحد الأدنى لإنسانية الإنسان ، وهي في ذات الوقت شراكة كاملة في الإرهاب والعنصرية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال بلا هوادة ضد فلسطين، أرضاً وشعباً ومقدسات، مدعوماً بالإدارة الأمريكية وببعض القصر والمختلين عقلياً، مما يضعهم في صف المجرمين الصهاينة المطالب بمحاكمتهم وملاحقتهم واعتقالهم .

وقال المؤتمر في بيان له، السبت، إنه "لم يكن مفاجئاً ما أعلنه المدعو ترامپ حول التطبيع الخياني البحريني مع الكيان الصهيوني ، فحكام البحرين اختاروا هذا المسار منذ مدة ، ولم تكن ورشة البحرين سوى إحدى تجليات هذا المسار، لكن ما يدعو للتأمل هو أن يقبل " حاكم عربي" أن يداس وجهه بالحذاء الوسخ للإرهاب الصهيوني ، بل والإرهاب العالمي، وأن يصبح عميلاً لمن ينتظره السجن سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في الكيان الصهيوني."

وأضاف "هذه الجريمة التي يرتكبها حكام البحرين وما ماثلها ويماثلها من جرائم ارتكبت أو قد ترتكب لا يمكن أن تمس قدرة شعب الجبارين ومعه أبناء الأمة وأحرار العالم على التحرير وتخليص العالم أجمع من الأخطبوط الصهيوني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني بعاصمتها القدس. وأن الأوراق التي ستتساقط هي أوراق الخيانة والعمالة والخذلان ، أما فلسطين فستبقى تلك السنديانة التي لا الإرهابي نتنياهو ولا داعميه ولا كل حقير صغير صغير ممن يطبعون 0أوجههم تحت أحذية أسيادهم ، وكذا من يزكون أعمالهم القذرة" .



وتابع البيان: يشد المؤتمر على أيدي أبناء الأمة الذين يرفضون ويتصدون لهذا التطبيع الخياني ويصرون على التمسك بالثوابت وباعتبار خيار المقاومة ، بكافة أشكالها ، هو سبيل التحرير. ويوجه المؤتمر تحية خاصة لشعب البحرين القابض على الجمر والرافض لأي شكل من أشكال التطبيع، والذي يعتبر فلسطين قضيته الأولى .

وقال المؤتمر في بيانه: إذ يحيي المؤتمر الخطوات الجادة التي قطعتها مكونات الشعب الفلسطيني ، سلطة وفصائل ، نحو إنهاء الإنقسام وتجسيد وحدة الموقف ضد ما سمي صفقة القرن وخطة الضم والمبادرات التطبيعية الخيانية، وغيرها من المؤامرات التي تحاك ضد فلسطين، فإن المؤتمر يناشد كافة مكوناته وكل أحرار الأمة والعالم الرفع من وتيرة التصدي للمتآمرين والعملاء والإنخرط في معركة تحرير فلسطين ، كل فلسطين، ما يتطلب المزيد من التشبيك والتنسيق .