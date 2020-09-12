محمود الفطافطة يكتب لوطن: كيف نستفيد من الثرثرة؟

رحم الله حكيم الخلفاء علي بن أبي طالب القائل: وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن … ثرثارَة ً في كلِّ نادٍ تَخْطُبُ. وكذلك، رحم الله أمير الشعراء أحمد شوقي القائل: إنَّ الأُمورَ هِمَّةٌ … لَيسَ الأُمورُ ثَرثَرَةْ. وقبلهما المعلم الأول أرسطو " الكلام تفكير بالفعل والتفكر كلام بالقوة". وانطلاقاً من هذه الأقوال المأثورة نقول، بداية، أن الثرثرة، لغة تعني كثرة الكَلاَمِ فِي مُبالَغَةٍ مِنْ دُونِ جَدْوَى. أي أن الثرثرة جهد دون أثر.

أما الآن فالعقل الفلسطيني مخصب بثرثرةٍ مجردة من فعل يؤثر وقوة تقرر... نقول ذلك ليس استخفافاً بهذا العقل الذي اجترح أيقونة المواجهة ضد أبشع احتلال عرفته البشرية بل إنقاذا لما تبقى من حكمةٍ تأملية وعقلٍ فعال لديهما القدرة على إعدام نرجسية الأنا وإحياء العقل الجمعي كمخلصين لواقعٍ يتنازعه منافقي الشعارات وصائدي الثروات.

نتحدث هنا ليس عن الثرثرة بمفهومها التمردي على محتلٍ غاصب أو ظالم ناهب. فهذا المفهوم يجب أن يُستنبت في الوجدان والضمير والعقل الفلسطيني أملاً في تفريخه وتأصيله في الواقع المجتمعي بغية استحضار أوتاد القوة في مواجهة ذئب اليأس وشيطان التنازل وفيروس الاتكاء على أمثال جُبلت سيمفونيتها بأوتار العجز والانبطاح. لا نقبل عقلاً متشظياً ومنشطراً بين غربة تُضعف وهشاشة فكر يُتبع وعبودية تمويل يشوه الأخلاق ويسلعن القيم.

ثرثرة التمرد واجبة؛ بل ولزاماً على المخلصين لشعبهم ولقضيتهم العمل على تأصيلها كفهمٍ عام ومنظم مروراً بتشجيعها وتنميتها وحمايتها حتى تكون فعلاً مناهضاً لسياسة الإلهاء ومال التفسخ وشيخوخة القرار والمنصب. إذاً، مثل هذه الثرثرة بيضاء هدفها كنس البنية السوداء لسياسة متواكلة، ونمط مجتمعي متكلس، وإقطاعات اقتصادية متوحشة، وبنية تربوية بطريركية، وخريطة تعليمية بلا مجداف تنويري، علاوة على مؤسسة دينية سكنت صحراء التقليد دون أن تشرب من منهل الحداثة.

ولو عرجنا سريعاً على الجانب التعليمي فإننا نؤكد ـ هنا ـ بأن بعض مما يتعلمه الفرد في مؤسساتنا التعليمية لا سيما النظامية منها ترسخ ثقافة الخضوع والتبعية لنظامٍ سلطوي ينزع نحو الهيمنة والإقصاء. فالثقافة العضوية (كما تصورها غرامشي) تُنجب جيلاً واعياً لذاته مدركاً لما يحيط به من مستجدات وتحديات. أما الفرد المجرد من هذا الوعي أو ذاك الإدراك ما هو إلا كائن بشري سينزلق سريعاً في سراديب الاندماج والصهر الثقافي ضمن بيئة تطيح بقيمه وتشوه توجهاته وتضعف مقومات المواجهة والبقاء له.

ففي ظل وجود كائن بشري امتهن مهنة الثرثرة لا يمكن لأي مجتمع أن يستقيم ظله والعود أعوج. بكلماتٍ أخرى: أن فاقد الشيء لا يعطيه. في هذا السياق يتوجب تخليق نظام تربوي وثقافي يقاوم التحديات لا يساوم على الصغيرة قبل الكبيرة. ما نذكره هنا يذكرنا بقول أدونيس " أن الشمس تضيء الغرفة ولا نقول الشمس تحرر الغرفة من الظلام". ما يعنيه أدونيس هنا أن الواجب هو ليس شق الطريق بقدر وضع استراتيجية تحرر طريق العقول وطرائق الأفكار من ظلمة الثرثرة وعبودية الكلمة المزينة بألفاظ صنمية لا يتشربها روح الفعل أو أكسجين التفاعل.

كذلك؛ فإنه لا قيمة لنظمٍ تربوية وتعليمية لا تواكب روح الحداثة مع التزامها بجذر الأصالة ... فالأصالة هي التي تبني قواعد التكوين المتين، فيما تؤطر الحداثة لمقومات التمكين نحو فضاءات ومسارات تؤهل هذا المجتمع أو ذاك لتحدي الضغوطات المتواصلة والمستجدات القابعة في أرضيات كل بيئة مجتمعية.

فالأنظمة السياسية في المجتمعات العربية لا تريد أفراداً واعين ومنتجين قادرين على كشف فساد هذه النظم وتكلسها القيمي وتراجعها الحضاري. مثل هذه الأنظمة تريد فرداً ثرثاراً يدمن على شهوة الكلام كما ذكر يوماً الفيلسوف الكندي.

فالذي نراه طاغيا في المشهد الفلسطيني هو تمدد الطحالب الثقافية التي أدمنت على صيحة التنظير دون أن تجيد العزف على إيقاع التغيير. هذه الطغمة الثقافية (مثقفو الاستعمار والأحزاب الصفرية) التي تشربت بماء التسول الفكري ـ لتهيمن عليها رواسب الأيديولوجيات المصطنعة والثقافات الهجينة ـ لا يمكن لها أن تكون حاملة للمشروع الوطني أو مؤهلة لأن تكون سدناً وسنداً لأصلانية القيم.

بخصوص الثرثرة بمفهومها السكوني فهي تمثل الاستكانة على أنها قدر وراحة الذل على أنها زمن ينقضي. فالسكون هنا ليس هو صمت يتبعه فكر تثويري أو انتظار لوثبةٍ إحيائية بل هو مجرد سكون يقوم على ثنائية التفرج كشاهد لا مقرر، والتبعية ككائن لا إنسان. السكون وفق هذا المفهوم هو كائن يتلذذ بسادية الأنا نحو الآخر دون أن يستثني نفسه هي الأخرى من سياط ساديته.

فالفرجة والثرثرة هي أيديولوجيا بلا منازع. مجتمع يتفرج ويثرثر في كل شيء إلا في نفسه وعن نفسه هو مجتمع لا يمكن له أن ينسج خيوطاً للوحدة أو أوتاداً للقوة والمنعة. وكلما أصبحت الثرثرة ظاهرة إلى حد الثقافة كلما أصبح العقل ملوثاً بإشاعة تحرق، وضعف يسفك قيم المجتمع.

الثرثرة فيزيئياً هي دينامية لعضلة اللسان بينما سيكولوجياً هي أداة لتعجيز الفعل وفقدان الفرد بالإحساس نحو ذاته ككينونة، ونحو مجتمعه كتواصل وانتماء... إذاً الثرثرة بمفهومها الاجتماعي السلبي تخلق لدى أصحابها مهارة المناطحة اللفظية دون أن يدركوا أن واقعهم يحتاج إلى مبارزة من نوع آخر؛ مبارزة للواقع المتردي بما ينتجه من عادات مقيتة وأفكار متكلسة ومستوردة.

فالذين يوهمون الناس وأنفسهم بأن الحقيقة تبدأ وتنتهي عندهم ما هم إلا منتجات معلبة لا تنتج قوة أو تأثيراً بقدر ما تتمظهر بالقوة وتدعيها. مثل هؤلاء يشجعون اللسان الناعم ويحاربون اليد الخشنة باعتبارها يد فاعلة مجربة في ماء العقل المتمرد على الظلم والمتجاوز لكل أنانية ووصولية مقيتة.

الثرثرة ببعدها السلبي تخلق إنسانا متخيلاً لا يتعامل مع الحقائق والوقائع بل تنتج فرداً منمطاً يحلم بواقع متخيل وانطباعات هائمة نجد حصادها الوافر متمدداً في تقنيات وسائط الإعلام الجديد. الثرثرة هنااكتشفت طريقة جديدة للتصنيع والتمدد. ففي صورتها الكلاسيكية نجدها متجسدة في الحواري والمقاهي والمؤسسات بينما عبر تجلياتها الحداثية نجدها متجذرة في هذه التقنيات الحديثة. الثرثرة بواقعها الميداني والآخر الافتراضي تتعانق معاً لتشكل مشهداً ثرثارياً لا يدفع نحو التغيير الأمثل بل الارتماء والاتكاء إلى حد الإدمان في ساحة العين فيها رهينة لشاشة هي نافذته على الواقع. شاشة يرى فيها ذاته دون أن يخلق من ذاته أداة فعل خارج هذه الشاشة. المقصود هنا فعل الميدان لا السكون لجهاز إلكتروني أو الاستكانة لأخبارٍ توجهها سياسات المال والأمن والأيديولوجيا.

فالانتماء السياسي إلى القوى الشعبية وللمسار الثوري المقاوم وليس للمسار المثرثر المتفرج هو نقطة حاسمة لإجهاض مشاريع الردة والالتفاف والسير مع حركة التاريخ وصولاً إلى الترقي والتمدن والتعقل والخروج من ضبابية الهدف وشرنقة الثرثرة إلى واقع الوضوح والشجاعة.

من أجل تحقيق ذلك لا بد من تثوير كافة الطاقات المجتمعية خدمة لمشروع التحرر الوطني. مشروع يكنس فيه الاحتلال وكل من يساومه على حقوق الشعب والقضية. في هذا الإطار لا بد من إفساح المجال للطاقات الشابة والتي ساهمت في النضال والعمل الثوري وما زالت تناضل. هذه الشريحة لديها الكفاءة والإرادة والإدراك الشامل لحقيقة الواقع شريطة أن يتاح لها الفرصة.

هذه الفئة تعرقل مهامها أحزاب وجهات وتوجهات لا تريد للدماء أن تتجدد أو للنشاطات أن تتميز وتتفرد... لذا يتوجب على الشباب اختراع تعابير ومفاهيم جديدة قادرة على فهم وتحليل وتغيير الواقع لا الانتظار بعيداً. فقوة الشباب هامة؛ فإذا لم تستخدم اقحم في ميدانها خلايا محبطة وطحالب مساومة ..

كما أن أعادة بناء فهمنا للعالم يمر عبر أعادة صياغة منطقية لطريقة عقلنا في التفكير وسبل التعبير وزحزحة البنية التقليدية من موقعها السلطوي وزرع بدلا عنها بنية ثورية أصيلة كبديل عن كلام الصالونات والصراخ والأصوات المثرثرة الهابطة.

علينا أن نكون أحراراً في دواخلنا حتى نحرر أرضنا وتراثنا من احتلال مجرم وشرس... فالحرية لا تعني أن يكون بوسعنا فعل أي شيء. بل هي الانتصار على عجزنا وتسديد أفعالنا نحو الارتقاء بذواتنا الفردية والجماعية. فعدم اكتمال الاستقامة الثورية قد يكون بسبب انحراف تيار الوعي السياسي من التعقيد نحو التبسيط ومن التعدد نحو الاختزال. ومن الشمولية وتقدير وتمجيد العمل الثوري إلى التنقيص والسخرية واحتقار النضال. وما إلى ذلك أيضا من ثرثرة سوداء تبخس العمل النضالي وتسلعنه.

لا نحارب الثرثرة التي تطالب بسلب السكون ومواجهة كل ظالم ومحتل. الثرثرة التي نحاربها هي الثرثرة التيتغذي الضعف والهوان في عقول ونفوس الناس... الثرثرة المقيتة هي التي تؤسس لتفكير اجتماعي متخاذل وسياسي متواطئ. ثرثرة إستسلامية قد تتحول يوماً إلى دين دغمائي تغدو كتبه نصوصا مقدسة لا تناقش ويغدو مفكروها أنبياء وربما آلهة معصومين من الخطأ.

بدأنا مقالنا بمقولة أرسطو ونريد أن ننهيه بمأثورة كارل ماركس: ازدهرت السماء عندما ابتأست الأرض. ستزهر الأرض الفلسطينية بالثورة لا بالثرثرة التي هي مرض إن لم تتحول إلى علاج ويقظه وثورة…. نتمنى ألا تزهر فلسطين بشوك الثرثرة؛ بل نريد لها أن تزهر بوقود المقاومة وتثمر برحيق التحرر والحرية والكرامة. ليس هذا مستحيلاً طالما بقي روح الأمل في النفوس وسيبقى. هل تموت الشعوب؟ هل تبتئس؟ هل تنهزم؟ بالطبع لا... فلسطين خصبة بالدم، وكذلك بالأمل في التحرر وسيادة الذات وإن رأى البعض أن الثرثرة هي خصبة كذلك. ستموت الثرثرة وتحيا المقاومة بكل طرائقها وأفكارها...