الخارجية: لا وفيات جديدة بسبب فيروس كورونا في صفوف جاليتنا حول العالم

وطن: أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم السبت، عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بصفوف جالياتنا بفيروس كورونا، لتبقى عدد حالات الوفاة 251، وارتفعت الإصابات إلى 5943، وحالات التعافي لـ2010.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بتسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في دالاس، ليرتفع عدد الاصابات الى 3602 إصابة، بينما لم تسجل اية حالة وفاة لهذا اليوم ليبقى عدد حالات الوفاة 75 حالة.