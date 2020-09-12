النيابة العامة بغزة تحقق اليوم بـ 133 قضية وتوقف 16 متهما

وطن: قامت النيابة العامة على مستوى محافظات قطاع غزة ، اليوم السبت، بفتح تحقيق في 133 قضية، كما عمدت إلى توقيف 16 متهمًا على مختلف القضايا المذكورة التالية:

- 48 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة.

- 9 قضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

-2 قضايا تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي .

- 74 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وأكدت النيابة العامة بغزة اتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات

وأشار إلى استمرار الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.