4 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

وطن: دخل اليوم الأسير محمد يوسف شحادة المقادمة (41 عاماً) من المنطقة الوسطى بقطاع غزة عامه الـ20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 12/ 9/ 2001، وهو محكوم بالسجن لمدة 22 عاماً.

ودخل الأسير المريض عثمان محمد سليمان أبو خرج (49 عامًا) من بلدة الزبابدة في محافظة جنين عامه الـ18 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 12/ 9/ 2003، وهو محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ويعتبر من ضحايا الخطأ الطبي في سجون الاحتلال.

كما دخل الأسير محمد عبد الحليم محمد داوود (38 عامًا) من قلقيلية عامه الـ19 والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 12/ 9/ 2002، وهو محكوم بالسجن لمدة 19 عاماً.

ودخل أيضاً الأسير مناف محمد جبارة من طولكرم عامه السابع، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 12/ 9/ 2014، وهو محكوم بالسجن 8 سنوات.