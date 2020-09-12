مسيرة في غزة تنديدا باتفاق التطبيع بين البحرين والاحتلال

وطن: شارك عشرات المواطنين في مدينة غزة، اليوم السبت، بمسيرة منددة بالاتفاق التطبيعي بين البحرين وإسرائيل.

ورفع المشاركون في المسيرة التي دعت اليها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، العلم الفلسطيني، واليافطات الرافضة للتطبيع، ورددوا الهتافات الغاضبة ضد الاتفاق، حيث توجه المشاركون صوب مقر الأمم المتحدة غرب غزة.

وقال مسؤول الجبهة في غرب غزة نبيل عطا الله، إن الإدارة الأميركية ودولة الاحتلال تسعيان من إعلان اتفاق التطبيع لخلق اصطفاف إقليمي لشطب القضية والحقوق الوطنية لشعبنا، وفرض الحصار على الشعوب العربية وقواها التقدمية والديمقراطية والوطنية، والعبث بأمن المنطقة العربية ومقدراتها ومصالح شعوبها.

وأضاف ان الاتفاق لم يكن مستغربا خاصة أن البحرين راعية إعلان "صفقة القرن" بشقها الاقتصادي في ورشة المنامة العام الماضي.

وأشار عطا الله إلى أن ما يجري التخطيط له يتجاوز القضية الفلسطينية، ويطال مصالح الشعوب العربية كافة، ما يتطلب قيام جبهة مقاومة شعبية عربية لتقف في خندق المقاومة الشاملة للتطبيع والتحالفات والشراكات مع دولة الاحتلال، وصون المصالح القومية والوطنية لشعوبها، وفي القلب منها القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.