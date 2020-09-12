سلطة جودة البيئة: حرائق مصانع " الموت" الإسرائيلية تسببت في تلويث سماء منطقة غرب طولكرم

وطن: قالت سلطة جودة البيئة إنها تتابع الحرائق الناجمة في مصانع الموت الإسرائيلية " جيشوري " والمقامة على أراضي غرب طولكرم والتي تسببت في تلويث سماء المنطقة.

وأكدت سلطة جودة البيئة في بيان مقتضب صدر عنها اليوم، أن طواقمها في محافظة طولكرم توجهت في ساعات مساء أمس إلى المناطق القريبة من المصانع لمتابعة الآثار السلبية البيئية الناجمة عن هذه الحرائق المتعمدة للنفايات في داخل المصانع.

وأشارت إلى أنها ستعد تقريراً مفصلاً عن ما يجري في هذه المصانع والآثار الناجمة عنها وتقدمها للمقرر الخاص لحقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإلى أمانة اتفاقية بازل الدولية بشأن التحكم في النفايات الخطرة ونقلها.

وشددت سلطة جودة البيئة على تحمل حكومة الإحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن إستمرار وجود المصانع غير الشرعية على أراضي دولة فلسطين والتي تشكل خطراً على بيئة وصحة الإنسان مطالبة باغلاقها وإزالتها.

وأكدت بأن لديها دراسة تقييم أثر بيئي وصحي تم إعدادها للمنطقة الصناعية " جيشوري" تظهر مدى الأثر السلبي لها على المجتمع المحلي حيث شملت الدراسة فحص لمصادر المياه والتربة وجودة الهواء وفحص الآثار المتعلقة بالتنوع الحيوي وفحص الدم وحليب الامهات من المنطقة القريبة من المصانع.