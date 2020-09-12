وأخيرا اتفق العرب.. ولكن!

كتب: عبدالله عبيد

"اتفق العرب على ألا يتفقوا" هذه العبارة التي طالما سمعناه من جيل آبائنا وأجدادنا، على أن العرب غير متفقين البتة، فكثير من القضايا اختلفوا عليها خصوصا في قرارات جامعة الدول العربية منذ تأسيسها في ٢٢ مارس ١٩٤٥ حتى يومنا هذا، فكم من قرار خرج من اجتماعات الجامع العربية تم الاختلاف عليه، وكم من موقف عربي اختلفوا عليه.

لكن اليوم كل شيء تغير وباتت عبارة "اتفق العرب على ألا يتفقوا" عبارة خاطئة لأنهم اليوم باتوا متفقين على الدمار والخراب، اتفقوا اليوم على هلاك الاسلام والعروبة التي ضيعوا أمجاد تاريخها المشرق، اتفقوا اليوم على أن يكونوا أداة لدونالد ترامب الأكثر عنصرية في تاريخ الرئاسة الأمريكية، اتفقوا على أن يكونوا أذيالا له ولإسرائيل.

اتفق العرب على التطبيع مع "إسرائيل" هذا الكيان الغاصب للأرض الفلسطينية منذ عام 1948، وقتل فيها من قتل وشرد أهلها واغتصب قدسها، ليكون الرد على كل هذه الجرائم الإسرائيلية من قبل الأنظمة العربية "التطبيع"، وكأنه مزاد علني يتهافت عليه حكام العرب، وها نحن اليوم نشاهد اتفاقية تلو والأخرى من الدول العربية الشقيقة مع الاحتلال الإسرائيلي" في حقبة نتنياهو رئيس الوزراء اليميني المتطرف الذي طالما يتفاخر بقتل الأطفال الفلسطينيين وقصف المنازل واعتقال المواطنين الأبرياء.

اتفق العرب في جامعة الدول العربية، قبل أيام أن يسقطوا مشروع القرار الفلسطيني لإدانة التطبيع مع إسرائيل، وادانة الاتفاق الاماراتي الاسرائيلي، لترفض هذا القرار، وكأنها تقول للفلسطينيين أن قضيتكم قد انتهت، وكل دولة لدينا لها مصالحها الخاصة وأن لا تتدخلوا بيننا وبين الاسرائيليين، "فعدوي بالأمس صديقي اليوم"، أما أنتم أيها الفلسطينيين حلوا مشكلتكم بأنفسكم، ليعلن ترامب من بيته الأبيض اتفاق التطبيع بين البحرين واسرائيل، على خطى الامارات، وبعد البحرين سيكون التطبيع من نصيب دولة عربية أخرى ومن المتوقع أن تكون "سلطنة عُمان"، وبالتأكيد ستغمض عينيها الجامعة العربية عنه كما الاتفاق الاماراتي، ويكون لسان حالها "وكأن شيئاً لم يكن".

ولطالما أن هذه الجامعة لم تقف في وجه المطبعين وترفض ادانتهم بل تقف في وجهه، ضاربة بعرض الحائط قراراها الذي تحول لـ"مبادرة السلام العربية" الذي كان أحد مخرجات قمة بيروت عام 2002، واكدت عليها في جميع قراراتها بقممها المتتالية والتي كان آخرها قمة تونس الثلاثون العام الماضي، والذي ينص على انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، تنفيذاً لقراري مجلس الأمن (242 و 338)، اللذين عززتهما قرارات مؤتمر مدريد عام 1991 ومبدأ الأرض مقابل السلام، وإلى قبولها قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك مقابل قيام الدول العربية بإنشاء علاقات طبيعية في إطار سلام شامل مع إسرائيل، وانطلاقاً من اقتناع الدول العربية بأن الحل العسكري للنزاع لم يحقق السلام أو الأمن لأي من الأطراف.

وبعد أن أسقطت الجامعة العربية مشروع القرار الفلسطيني حتى انهال نشطاء التواصل الاجتماعي بالتعليقات الساخرة ضدها، ومن بين الهاشتاقات التي أُطلقت في هذا السياق هاشتاق (#تحويل_الجامعة_العربية_لقاعة_أفراح )، وهي حملة أطلقها شباب مقدسيون بعنوان "حملة المليون توقيع لتحويل مقر جامعة الدول العربية لقاعة أفراح"، حيث انتشر هذه الدعوة كانتشار النار في الهشيم. خلال أقل 48 ساعة حصلت الدعوة على ما يقارب 100 ألف مهتم، وتخطّت الحملة حدود فلسطين بحيث وصلت كل أقطاب العالم العربي.

يقول صاحب هذه الدعوة المقدسي محمد أعمص إن السبب الرئيس من ربما الاستفادة من ذلك المبنى للمواطن العربي البسيط والفقير الذي لم يستفيد من ذلك المبنى مرةً تُذكر"، ومن بين التعليقات الساخرة أيضاً ما كتبه أحد النشطاء :" "جامعة الدولة العربية التي لطالما صدعت رؤوسنا بإعرابها عن قلقها الشديد حتى أصبحت لا محل لها من الإعراب".

المهم في هذا الأمر، هو وعي الشعوب العربية الرافضة للتطبيع مع إسرائيل، والأهم من هذا أن حكام الدول العربية يحكمون شعوبهم بالسوط والظلم والقهر، وأنه لا رأي يعلوا على رأي الحاكم، وأنا سأضم صوتي مع صوت الشعوب العربية حول التطبيع وتحويل جامعة الدول العربية لمقر يستفيد منه الشعوب بدلاً من أن تكون "لا محل لها من الإعراب"، فالاستفادة منها بمشاريع اقتصادية مثلاً، أو كما الحملة الالكترونية بتحويلها لقاعة أفراح، أو أي مشروع آخر، لأنها أثبت للجميع أنها جامعة الدول الصهيوعربية، ولا أحد يستغرب عندما يحضر رئيس أو وزير إسرائيلي في اجتماع قادم لهذه الجامعة.