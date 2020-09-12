كورونا حول العالم.. نحو 920 ألف وفاة و28 مليونا و679 ألف إصابة

وطن: بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم السبت، أن الفيروس أودى بحياة 920,145 شخصا في دول العالم، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها أكثر من 28 مليونا و679 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منهم نحو 20 مليونا و595 الف مريض.

وتواصل جائحة "كورونا" تفشيها في 213 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف أمس الجمعة، نحو 311 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة لنفس اليوم 5,807 حالات وفاة، حسب موقع Wordometers المختص بآخر إحصاءات الجائحة حول العالم.

وبينت الاحصاءات ان الدول الخمس التي سجلت الجمعة اعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على النحو التالي: الهند (1,202 وفاة)، والولايات المتحدة الأميركية (1,094 وفاة)، والبرازيل (899 وفاة)، والمكسيك (554 وفاة)، وكولومبيا (243 وفاة).

فيما بينت الاحصاءات ان الدول الخمس عالميا التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة خلال يوم واحد هي: الهند (97,654 إصابة)، والولايات المتحدة الأميركية (46,600 إصابة)، والبرازيل (44,215 إصابة)، والأرجنتين (11,507 إصابات)، وفرنسا (9,406 إصابات).

كما أوضحت الإحصاءات ان الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم السبت الأكثر تأثرا جراء الجائحة حاليا في العالم، وذلك من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات هي: الولايات المتحدة الأميركية (197,421 وفاة)، والبرازيل (130,474 وفاة)، والهند (77,537 وفاة)، والمكسيك (70,183 وفاة)، وبريطانيا (41,614 وفاة).