إيران: حكام البحرين أصبحوا شركاء في جرائم الاحتلال

وطن: علّقت الخارجية الإيرانية اليوم السبت على إعلان الرئيس الأميركي انضمام البحرين إلى الإمارات في إبرام اتفاق مع "إسرائيل".

وقالت الخارجية الإيرانية إن "التطبيع بين البحرين والكيان الاسرائيلي وصمة عار وخطوة مذلة للتضحية بالقضية الفلسطينية من أجل الانتخابات الأميركية"، مؤكّدة أن "حكام البحرين من الآن وصاعداً يعدون شركاء لجرائم الصهاينة كمصدر للتهديد الدائم للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم الإسلامي".

وأضاف البيان ان حكومة البحرين "ارتكبت خطأ استراتيجياً، وبدلاً من العودة إلى شعبها للحصول على الشرعية لجأت إلى من اغتصب القدس المحتلة"، محمّلة مسؤولية وتبعات أي إجراء في المنطقة للحكومة البحرينية والحكومات الأخرى الشريكة لها.

وحذرت الخارجية الإيرانية من أن يفتعل الكيان الصهيوني أي خلل أمني في "منطقة الخليج"، مؤكّدة أن حكام البحرين من الآن فصاعداً شركاء في جرائم الكيان الصهيوني ومجازره وحروبه وسفكه لدماء الفلسطينيين.