برلمان بيرو يصوت لبدء إجراءات عزل الرئيس

وطن: أعلن الكونغرس في بيرو أنه قرر بدء تحقيقات فساد بحق رئيس البلاد، مارتن فيزكارا، قد تنتهي بعزله من منصبه.

وصوت الكونغرس في البلاد لصالح قرار ينص على بدء تحقيقات بحق الرئيس، بزعم "عرقلته مسار العدالة".

وقد صوّت لصالح قرار بدء التحقيقات 65 نائبًا، مقابل رفض 35 آخرين، وفق المصادر ذاتها التي أشارت إلى أن الرئيس متهم بـ"عرقلة العدالة"، و"الكذب" بخصوص اتهامات بالفساد في حقه.

ومن المنتظر أن يعقد الكونغرس جلسة أخرى خلال سبتمبر/أيلول الجاي، يتعين على الرئيس مارتن فيزكارا أن يجيب فيها على 18 تهمة موجهة له.

وفي خطاب متلفز الجمعة، قال الرئيس فيزكارا، إن المعارضة تسعى لعزله من منصبه، مشيرًا إلى أن التسجيلين الصوتيين المنتشرين على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص مزاعم فساد "مجرد مؤامرة".

وتابع مؤكدًا أنه لن يترك المنصب ويهرب؛ ليعيد إلى الأذهان حال سلفه رئيس البلاد السابق، بيدرو بابلو كوتشينسكي، الذي فتحت تحقيقات فساد بحقه أيضًا، واضطر بعدها لتقديم استقالته في العام 2018.

يذكر أن الاضطراب السياسي في بيرو ، التي لا تزال واحدة من البلدان التي لديها أعلى معدل وفيات ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا سيؤثرعلى الاقتصاد بشكل كبير.