بتعليمات من الرئيس عباس .. استدعاء السفير الفلسطيني لدى البحرين

وطن: أعلن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مساء اليوم الجمعة، عن الاستدعاء الفوري للسفير الفلسطيني المعتمد لدى مملكة البحرين للتشاور ومن أجل اتخاذ الخطوات الضرورية حيال قرار البحرين للتطبيع مع دولة الاحتلال.

واكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، أنه تم استدعاء سفير فلسطين لدى البحرين "فورا" بتعليمات من الرئيس محمود عباس.

وأضاف عريقات: "سيتم استدعاء السفير من أي بلد مطبع".

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعلن مساء اليوم عن التوصل الى اتفاق تطبيع بين البحرين ودولة الاحتلال.