ردا على تطبيع البحرين .. مصطفى البرغوثي لوطن: المطلوب توحيد الصف الوطني وتشكيل قيادة موحدة وتصعيد المقاومة الشعبية وحركة المقاطعة وفرض العقوبات على اسرائيل

رام الله - وطن: اكد الامين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي ان اتفاق التطبيع البحريني الإسرائيلي طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني ، وانضواء في صفقة القرن الرامية لتصفية الحقوق الفلسطينية."

واكد البرغوثي لوطن ان ما يجري ليس اتفاق سلام بل استسلام لحكام إسرائيل العنصريين، وكل ذلك لن يكسر ارادة الشعب الفلسطيني ولا مقاومته ونضاله من أجل الحرية والعدالة ، و لا تصميمنا على اسقاط صفقة القرن التي يجب ان تسمى خدعة القرن.

وقال البرغوثي " ان الامارات والبحرين لا تطبعان فقط وانما تنضويان في صفقة القرن الرامية الى تصفية القضية الفلسطينية، وان ما يجري هو اتفاق استسلام لحكام اسرائيل العنصريين ويحمل في طياته مخاطر لانشاء تحالففي المنطقة يذكرنا بحلف يغداد البائد".

واضاف البرغوثي " ان هذه البلاد تعرض شعوبها للابتزاز والاستغلال الاسرائيلي".

وشدد البرغوثي على ان كل ما يجري لن يكسر تصميمنا على اسقاط صفقة القرن ولن يكسر مقاومتنا ونضالنا ، وان المخرج الوحيد لنا كفلسطينيين هو توحيد الصف الوطني وتشكيل قيادة وطنية موحدة وتصعيد المقاومة الشعبية وحركة المقاطعة وفرض العقوبات على اسرائيل وتعزيز صمود الفلسطينيين على الارض والنضال لاسقاط نظام الابارتهايد.

واضاف البرغوثي ان كل ما يجري يجب ان لا يؤثر على معنوياتنا، فهم يريدون كسر معنويات الشعب الفلسطيني وسيفشلوا بذلك ، ونحن تعرضنا لخيبات امل كثيرة في تاريخنا، وتعودنا على ذلك وهذا ليس غريبا.

واكد البرغوثي " لن نسمح لنتنياهو لجرنا الى صراعات ع الشعوب العربية"

وحول العلاقات الفلسطينية مع الدول العربية والجامعة العربية في ضوء اتفاقيات التطبيع قال البرغوثي " هذه انظمة تعتمد على الدعم الامريكي والمشكلة مع الانظمة العربية وليس الشعوب العربية والمهم لنا ان نوحد طاقاتنا ونعزز كفاحنا، وما يقرر ويرسم المستقبل هو ما يجري على ارض فلسطين"