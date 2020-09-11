مجدلاني لوطن: سنعيد تقييم علاقاتنا العربية والاقليمية ردا على التطبيع البحريني والاماراتي

رام الله - وطن: ادان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية احمد مجدلاني اتفاق التطبيع الجديد بين البحرين ودولة الاحتلال.

وقال مجدلاني لوطن ان "هذا الاتفاق مدان وغير مقبول بالنسبة لنا ويشكل طعنة جديدة للقضية الوطنية الفلسطينية".

واضاف مجدلاني " الادارة الامريكية والرئيس ترامب يسعى من وراء هذه الاتفاقيات للتأكيد انه من الممكن صناعة السلام بين العرب والاسرائيليين بدون الفلسطينيين وبدون الانسحاب من الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة".

واكد مجدلاني ان جوهر الصراع في المنطقة هو الاحتلال الاسرائيلي وبدون الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي المحتلة لن يكون هناك سلام واستقرار في المنطقة".

واكد مجدلاني اننا نعلم مدى الضغوط الامريكية والاسرائيلية على بعض الانظمة العربية للانضمام الى الحفلة التي ستعقد في واشنطن في 15 ايلول ، والتي تصادف ذكرى اليمة بالنسبة لنا وهي ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا، والتي ترافقها مذبحة سياسية تجري في واشنطن.

واضاف مجدلاني ان الرد العملي على هذه الخطوات هو تعزيز الوحدة الوطنية وتحصين البيت الداخلي والاسراع في خطوات انهاء الانقسام والمصالحة للتأكيد ان الشعب الفلسطين متمسك بحقوقه الوطنية ويرفض المساومة والتفريط بحقوقه من جانب اي طرف.

وحول الموقف الفلسطيني من الجامعة العربية بعد ايام من اسقاط المشروع الفلسطيني، والذي اعقبه بايام اتفاق تطبيعي جديد بين البحرين والاحتلال، وحول اتخاذ موقف من الجماعة العربية قال مجدلاني " هذا الموضوع سيناقش على طاولة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حيث ستخصص جلسة خاصة من اجله لمناقشة الجامعة العربية والعلاقات الفلسطينية العربية الثنائية، والفلسطينيون سيعيدون تقييم علاقاتهم العربية والاقليمية.