البحرين تسقط في وحل التطبيع

وطن: سقطت البحرين في مستنقع التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي، كما سقطت الامارات قبل ايام في ذلك الوحل.

وليس غريبا هذا السقوط، الذي ياتي بعد ايام من سقوط عربي مدو في جامعة الدول العربية، حين رضخت تلك الدول لرغبة المطبعين واسقطت مشروع قرار فلسطيني يندد ويدين اتفاق التطبيع الاماراتي - الاسرائيلي.

سقطت البحرين كما كان متوقعا، وسبقتها الامارات، ولا نعلم من التالي في قائمة المهرولين الى الحضن الاسرائيلي - الامريكي.

سقطت البحرين، ليخرج ترامب متبجحا ليعلن عن "اختراق دبلوماسي" جديد بعد التوصل إلى اتفاق تطبيع جديد بين البحرين وإسرائيل.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر": "خطوة تاريخية جديدة اليوم! الدولتان الصديقتان العظيمتان إسرائيل ومملكة البحرين توصلتا لاتفاق سلام. ثاني دولة عربية تعقد السلام مع إسرائيل في 30 يوما".

من جهته قال مستشار ترمي جاريد كوشنر إن اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل سيشمل تبادل فتح السفارات.

وأضاف البيت الأبيض أن ملك البحرين ونتنياهو عبرا عن شكرهما لدور ترمب في التوصل للافاق.

وقد صدر بيان أميركي-بحريني-إسرائيلي يشيد بخطوة السلام التي اتخذتها الإمارات مؤخراً، كما اعلنت من خلاله البحرين انها ستشارك في حفل توقيع الاتفاق الاماراتي - الاسرائيلي في 15 ايلول/سبتمبر .