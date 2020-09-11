هنية يكشف: ليلة إعلان "الضم" أطلقنا صواريخ تجريبية متطورة لأول مرة

وطن: قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إنه "في ليلة إعلان الضم مطلع يوليو الماضي فأن كتائب القسام اجرت تجارب على صواريخ متطورة تطلق لأول مرة وكانت رسالة واضحة للعدو".

وأضاف هنية في تصريحات لقناة "المسيرة" اليمنية مساء الجمعة، أن كتائب القسام وكل فصائل المقاومة قالت إن تنفيذ الضم بمثابة إعلان حرب.

وقال: "لن نكتفي بالمهرجانات في مواجهة الضم، بل سندافع عن قدسنا وأرضنا بالبارود والنار".

وأكد هنية أن الذي أوقف الضم في الضفة الغربية هو الشعب الفلسطيني لا التطبيع الإماراتي مع الاحتلال".

وذكر أن شعبنا لن يغفر خطأ التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي من أي بلد كان.