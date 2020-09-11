مستوطنون يعتدون على المواطنين وينصبون خيمة بمسافر يطا جنوب الخليل

وطن: اعتدى مستوطنون، اليوم الجمعة، على المواطنين في قرية "بيرين" بمسافر يطا جنوب الخليل، ونصبوا خيمة فوق أراضيها تمهيدا للاستيلاء عليها.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الضفة الغربية راتب جبور، إن المستوطنين اعتدوا على المواطنين في القرية، ونصبوا خيمة فوق أرض المواطن عدنان محمد الديك والتي تقدر مساحتها بخمسة دونمات، تمهيدا للاستيلاء عليها.

وأفاد مواطنون في المنطقة لمراسلنا، أن مستوطنا أطلق النار صوب المواطن الديك دون إصابته، وهدده بالقتل في حال تواجده بأرضه.