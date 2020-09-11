فلسطينيون "يشيعون" الجامعة العربية بعد فشلها في إدانة التطبيع

وطن: شيع فلسطينيون، الجمعة، تابوتا يحمل شعار جامعة الدول العربية، احتجاجا على إحباط مشروع قرار فلسطيني يدين اتفاق التطبيع الإسرائيلي الإماراتي.

وادى عشرات الشبان في بلدة كفر قدوم شرقي قلقيلية صلاة الجنازة على تابوت يحمل شعار الجامعة العربية، وحملوه على الأكتاف في إشارة إلى “موت الجامعة”.

جاء ذلك خلال مسيرة أسبوعية منددة بالاستيطان الإسرائيلي، تنظم في البلدة.

والأربعاء، قال مسؤولون فلسطينيون إن جامعة الدول العربية أحبطت مشروع قرار فلسطيني، يدين “التطبيع”، خلال اجتماع عادي على مستوى وزراء الخارجية.

في 13 أغسطس/آب الماضي، توصلت الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وقوبل الاتفاق برفض وتنديد كبير من القيادة الفلسطينية المتمسكة بمبادرة السلام العربية، لعام 2002، والتي تربط بين التطبيع، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة عام 1967.