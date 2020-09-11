"أوتشا": الاحتلال هدم 389 منزلا فلسطينيا منذ بداية جائحة "كورونا" حتى آب الماضي

رام الله - وطن: أعلن تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي هدم 389 مبنى فلسطينيا منذ بداية جائحة "كورونا" في الفترة ما بين آذار/ مارس، وحتى آب/ أغسطس الماضي.

وقال التقرير إن الاحتلال كان يهدم ما يعادل 65 مبنى شهريا، وهو يعتبر أعلى متوسط لمعدل عمليات الهدم خلال أربعة أعوام.

وأوضح أن سلسلة الهدم تركت 442 فلسطينيًا دون مأوى خلال الفترة المذكورة، الأمر الذي عرض عددا كبيرا منهم للمخاطر المرتبطة بالوباء.

وأشار إلى أنه تم تهجير 205 أشخاص خلال شهر آب/ أغسطس وحده، معتبرا أن هذا العدد يفوق من هُجروا في شهر واحد منذ كانون الثاني/يناير 2017.

ونوه التقرير إلى أن "الاحتلال هدم 50 مبنى قد أُعطي للفلسطينيين كمساعدات إنسانية، الأمر الذي ألقى بظلاله على الفئات الأكثر ضعفا على الإطلاق، وعطّل عمليات الطوارئ".