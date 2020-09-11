سلطة المياه: انقطاع الكهرباء بشكل مفاجئ عن محطات مياه رئيسية مغذية لمحافظتي الخليل وبيت لحم

وطن: اعلنت سلطة المياه عن انقطاع مفاجىء للكهرباء صباح اليوم من قبل شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية المغذية لمحطة مياه رئيسية لدى شركة "ميكروت" والتي ادت الى توقف وصلات آبار المياه الرئيسية المزودة لمحافظة الخليل واجزاء من بيت لحم عن العمل.

وأوضحت انه نتيجة لهذا الانقطاع فقد اصبحت المياه مقطوعة عن خط مياه دير شعار المصدر الرئيسي المزود لمحافظة الخليل بشكل عام، وعن وصلة الجبعة المزودة لمناطق صوريف خاراس، نوبا، بيت اولا، حتا، وكذلك وصلة نحالين المزودة لنحالين وحوسان وبتير وواد فوكين وبيت فجار.

واكدت سلطة المياه ان طواقمها الفنية تتابع العمل لحين إعادة ايصال التيار الكهربائي وتشغيل المحطات وضخ المياه للتجمعات المتضررة.

وأهابت بالمواطنين التعاون من خلال الترشيد باستهلاك كميات المياه المتوفرة لحين عودة الضخ .