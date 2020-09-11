وفاة مسنّة و80 إصابة بكورونا في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة صباح الجمعة، عن تسجيل حالة وفاة لمسنّة، و80 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة، في تقرير يومي يستعرض مستجدات فيروس كورونا، أنها أجرت فحوصات لـ1813 عينات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت بوفاة المواطنة طرفة أبو الجديان 83 عاما في مستشفى غزة الأوروبي؛ جراء إصابتها بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن إجمالي المصابين في القطاع منذ مارس/ آذار الماضي وصل إلى 1631 إصابة، تعافى منها 114.

وبيّنت أن هناك 1506 إصابة نشطة في القطاع، هي 1501 من داخل المجتمع و5 من العائدين، بالإضافة إلى 11 حالة وفاة.

وقالت الصحة إن غرفة عمليات الطوارئ لديها الصحة تتابع تطورات الحالة الوبائية والاجراءات المناسبة، مضيفة: "كلما زاد التزام المواطنين بإجراءات الوقاية انخفض منحنى تفشي الوباء".

وتابعت: "نوازن بين اجراءات مواجهة الوباء وتلبية احتياجات المواطنين وندعو الجميع الى عدم التراخي أو الاستهتار؛ لأن استهتارك سيقتل احبابك".

ودعت الجميع للمحافظة على ارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات.

وأكدت على الاهتمام التام بإجراءات الوقاية لكبار السن وذوي الامراض المزمنة والاطفال وضعيفي المناعة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.