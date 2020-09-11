شركات طيران الاحتلال تعلن عن موعد بدء رحلاتها إلى الإمارات

وكالات - وطن: أعلنت شركة "يسرائير" للطيران في دولة الاحتلال، أنها ستبدأ رحلاتها إلى أبوظبي بمجرد حصولها على الموافقات النهائية لتشغيل رحلات مباشرة من دولة الاحتلال إلى الإمارات.

وأضافت الشركة أن السياح سيتمكنون من السفر بجواز سفر إسرائيلي، مضيفة أنه من المتوقع أن تبدأ الرحلة الأولى في 15 تشرين أول القادم.

وقال نائب المدير العام للشركة إن طائرة خاصة تحمل تصميما خاصا، ستقوم بهذه الرحلات التي ستستغرق حوالي أربع ساعات ونصف الساعة، مرجحا أن يكون الطلب على هذه الرحلات كبيرا.

وكان مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر أعلن مساء الأربعاء، أن السعودية وافقت على فتح مجالها الجوي أمام جميع الرحلات التي تنطلق من دولة الاحتلال اتجاه الشرق.