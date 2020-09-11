أسماء سلامة تكتب لـوطن: أوراق أيلول

لطالما ارتبط في ذهني اللون الأسود لأيلول ، وذلك نابع لما كان يتردد أمامي من حديث في الثمانينيات من القرن الماضي حول أيلول الأسود ، ربطاً بالأحداث التي عاشها الفلسطينيون في الأردن عام 1970، فبات هناك ما يعرف بأيلول الأسود ، والكثيرون يعرفون ما تبع ذلك من عمليات تركت بصمتها في تاريخنا الفلسطيني . وهي الذكرى التي تجاوزها الشعبين الأردني والفلسطيني على حد سواء .. تلك الورقة الأولى السوداء في أيلول

ثم كتبت صفحة جديدة سوداء... في عام 1982 صعق الفلسطينيون على مشاهد قمة في البشاعة والاجرام .. مذبحة صبرا وشاتيلا والتي تصادف ذكراها في السادس عشر من أيلول .. توالت الذكريات والاحداث والأوراق في أيلول .. استشهاد سعد صايل اغتيالا في السابع والعشرين عام 1982 ، ثم احتلال اسرائيلي لغرب بيروت في اعقاب اغتيال الجميّل من نفس العام ... بقينا نحتفظ بالذكريات ونحييها إلى أن جاء سواد جديد وصفحات جديدة في عامنا هذا ارتبطت بأيلول، فقد تمت الدعوة لاعتبار السابع من أيلول من كل عام يوماً أسودا في تاريخ القضاء الفلسطيني ، في أعقاب ما شاهدناه من منع لبعض القضاة والمحامين من دخول لمجمع المحاكم في مدينة البيرة ، وهي سابقة لم تحدث من قبل ، أن تمس هيبة القضاء بهذه الطريقة العلنية ، وأن توضع الحصانات جانباً ، أن يضرب بالقانون عرض الحائط مع من يمثلون القانون والمفترض أنهم من يعملون على حمايته وتطبيقه ، كيف سأتوقع كمواطن عادي أن أحصل على العدالة من قاض لم يتمكن من أن يتمتع بها هو شخصياً ، كيف سأثق كمواطن في استقلالية القضاء وعدالته .. أمام الكاميرات وفي بث مباشر ، شاهدنا القضاة يستصرخون ولا مغيث .. لا سواد أكثر من هذا يا أيلول.

وتستمر هذه الصفحات السوداء ، ففي منصف الشهر الحالي ( أيلول ) تماماً ، هو الموعد المعلن عن ( الاحتفال ) بمراسم توقيع اتفاقية التحالف بين الإمارات العربية ( الشقيقة ) وبين كيان دولة الاحتلال بالمباركة والمشاركة الأمريكية ، في البيت الأبيض ، لا أدري ما الداعي لهذه الطقوس وقد مورس التطبيع على أوسع النطاقات بمجرد الإعلان عنه ، وفود من دولة الاحتلال تتوالى رحلاتها للإمارات ، ورجال أعمال وعارضات أزياء وأغاني مشتركة ، لم يكن هناك وقت للتفكير أو التدرج في المسائل ، وكأن الأمور كانت جاهزة والخطط موضوعة ، وما أن تم إعطاء الإشارة حتى بدأ الكل في التطبيق ، مما زاد من قبح المسألة وبشاعتها ، وكأنها لهاث نحو طرف نقلناه من عدو غاصب إلى حليف استراتيجي ..في اليوم اللاحق للاحتفال.. ذكرى مذبحة صبرا وشاتيلا!!! يا لسوادك يا أيلول ...

ثم تأتينا الفياضات التي ضربت السودان بصفحة سوداء جديدة ، من القارة السوداء ، صفحة سوداء في تاريخ المجتمع الدولي ، الذي بانت ازدواجية معاييره بشكل مخجل ، والذي عكسته طبيعة التعامل مع الكارثة في السودان وما اتسمت به من إهمال وتهميش ، مقارنة بالضجة العالمية حول الكارثة في بيروت ، يبدو أن لا مصالح لمستعمر جديد في السودان في الوقت الحالي ، فلم نر من زار السودان وتبنى عقد مؤتمرات خاصة لإغاثته ، وتعهد لأهله بالمساعدة ، وكأن البشر يختلفون في معاناتهم وفي مدى حاجتهم للمساعدة ، عندما يهرع الغرب إلينا ماداً يد العون ، هو لا يمدها للإنسان ، وإنما هي يد ليأخذ ما يريد ويحقق مصالحه وفق توازنات هو شريك ولاعب أساسي فيها.

لو كانت الامور من منطلق إنساني حقيقي وصاف ، لوجدنا ماكرون آخر في السودان ، كما شاهدنا ماكرون يجول في شوارع بيروت ، ويزور رموزا كانت على مدى طويل تمثل السلام والمحبة والوحدة في لبنان .. لك الله يا شعب السودان فأنت لست على قائمة الأولويات ، ولست ضمن الأجندات الدولية ، ولست لاعباً أساسيا في التوازنات الحالية ..

فيروز .. غنيت بصوتك العذب " ورقه الأصفر .. شهر أيلول " ولكن أوراق أيلول باتت سوداء ، فهل انتهت أوراقه أم مازال في جعبته المزيد ...