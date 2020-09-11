سخنين: وفاتان تأثرا بكورونا في 48 ساعة

وطن: توفي مؤذّن جامع النّور في مدينة سخنين، الحاج حسين أحمد عثمان (53 عاما)، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، صباح اليوم الجمعة.

ودعا النائب السابق، مسعود غنايم، " الأهل في سخنين وكافة بلداتنا العربية إلى الالتزام بتعليمات الصحة والسلامة، وعدم الاستهتار بها، حفاظا على سلامة الجميع.

وحذر من نتائج يُنذِرُ بالخطر سيدفعها المجتمع العربي ما لم يلتزم بتعليمات السلامة والوقاية من فيروس كورونا.

ومما يذكر أن هذه ثاني وفاة تأثرا بكورونا في سخنين خلال يومين، إذ توفي الحاج محسن فايز طربيه عن عمر ناهز 80 عاما، يوم أمسِ الخميس.

وأفادت الناطقة بلسان مستشفى "بوريا" بالقرب من طبرية، صباح اليوم، أنه "في القسم المخصص لعلاج مرضى كورونا في المستشفى، يتلقى 21 مصابا بالفيروس العلاج، وحالتهم الصحية كالآتي: 6 مصابين بحالة حرجة، 8 مصابين بحالة محفوفة بالخطر و7 بحالة طفيفة. وتوفي منهم رجل من سكان سخنين كان في قسم كورونا، ومما يذكر أنه ليست لديه أي أمراض سابقا".

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية أن "عدد مرضى كورونا، بلغ 146542 حتى الساعة 06:51 من صباح اليوم الجمعة، بينهم 1077 وفيات. ومن مجمل الإصابات هناك 489 وصفت حالتهم خطيرة و134 تحت التنفس الاصطناعي، و111539 تماثلوا للشفاء، علما أن المرضى حاليا عددهم 33920".

وفي هذا السياق، حذرت اللجنة القطرية للصحة في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل أمسِ، الخميس، من أن أعداد الوفيات في البلدات الفلسطينية بالداخل المحتل تأثرا بالإصابات بفيروس كورونا في ارتفاع مستمر.

وأكدت اللجنة المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ، وتعنى بشؤون الصحة الخاصة بالفلسطينيين بالداخل المحتل ، أن أكثر من 100 وفاة في الموجة الثانية لجائحة كورونا.

وفي هذا السياق، نقلت الهيئة العربية للطوارئ عن مصادر طبيّة، أن الأعراس هي أكبر مصدر لانتشار الفيروس في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل.

وأكدت الهيئة، أمسِ، أن عدد حالات الوفاة من جرّاءِ كورونا في المجتمع الفلسطين في الداخل المحتل بلغ 106 حالات وفاة، في حين أن مجمل عدد الوفيات في دولة الاحتلال بلغ 1,054 حالة، وبهذا شكلت نسبة الوفيات في المجتمع العربي من مجمل الوفيات من جرّاءِ كورونا في دولة الاحتلال ما نسبته 10%.

(عرب 48)