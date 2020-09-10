"كابينيت" كورونا الإسرائيلي يقرر فرض إغلاق شامل لمدة أسبوعين ابتداء من يوم رأس السنة العبريّة



وطن: قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر لشؤون الكورونا "كابينيت" الكورونا ، فرض إغلاق شامل لمدة أسبوعين ابتداء من يوم عيد رأس السنة العبريّة .

وسوف يتم التصويت على قرار "كابينيت" خلال جلسة حكومة الاحتلال التي ستقام يوم الأحد مطلع الأسبوع .

وصادق المجلس على اقتراح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بعد ساعات طويلة من المباحثات ، وحسب الاقتراح الذي عرضه نتنياهو سوف يتم فرض اغلاق شامل لمدّة أسبوعين وبعدها ستغلق المدارس لمدّة أسبوعين إضافيين .

هذا ولم يتم تحديد يوم الاغلاق بعد ، الا أنّه من المتوقع أن يبدأ يوم الأربعاء أو يوم الجمعة من الأسبوع القادم .

ومن المتوقّع أن يتم الإعلان عن موعد الابتداء بالاغلاق خلال جلسة حكومة الاحتلال القادمة والتي سوف تقام يوم الأحد مطلع الأسبوع القادم .