عائلة الأسير سامر عربيد تطالب عبر وطن بعدم نشر اية بيانات صحفية تخص سامر دون الرجوع إليها او للمحامي المخول بالتصريح

وطن: أكدت عائلة الأسير سامر عربيد، أن ابنها الأسير نفى جميع التهم الموجهة له من قبل الاحتلال، داعية إلى عدم نشر اية بيانات صحفية دون الرجوع للعائلة او للمحامي المخول بالتصريح.

وقال العائلة في بيان أرسلته إلى وطن، مساء الخميس، انها قد تقدمت بشكوى رسمية للجهات المختصة حول التعذيب الشديد وغير القانوني واللاانساني الذي تعرضه له الأسير سامر عربيد والذي كاد ان يودي بحياته اثناء التحقيق معه وخلال فترة لا تتجاوز ٢٤ ساعه من اعتقاله وصل على اثرها سامر المستشفى وهو بحالة غيبوبة وتكسير في ١١ ضلعا وتحلل في العضلات وتوقف الكلى عن العمل حيث لم يكن يعاني سابقا من اي امراض، وحتى اثناء مكوثه في المستشفى تم القاء قنبلة غاز بغرفته في المستشفى.

وأكدت العائلة مضييها بالاجراءات القانونية لمتابعة الملف. كما أكدت على عدم نشر اية بيانات صحفية دون الرجوع للعائلة او للمحامي المخول بالتصريح حيث ان بعض البيانات الاعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي قد تبنت بكل اسف الرواية الاسرائيلية.

وشددت العائلة في بيانها، أن "ما نشر من بيانات مؤخرا عقب وفاة والدته وعلاقته بالعملية واطراف معينة لا يمثل بأي حال من الاحوال وجهة نظرنا او وجهة نظر ابننا حيث نفى سامر جميع التهم الموجه له مما ادى الى تعذيبه و ضربه ونقله للمستشفى على اثر التعذيب الشديد".

وأضافت: المعلومات الصحفية والبيانات المنشورة تحتوي تصريحات وادعاءات غير صحيحة ومضللة وقد تؤدي للاضرار به وقد تستخدم ضد مصلحته الفصلى. ولذلك وجب التنويه.

وأعربت العائلة عن شكرها لكل من توجه بالدعم والمواساة في وفاة والدته، اليس عربيد.