الجهاد تدعو السلطة للانسحاب من جامعة الدول العربية

وطن: دعا الدكتور محمد الهندي، رئيس الدائرة السياسية وعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، السلطة الفلسطينية، للانسحاب من جامعة الدول العربية لأنها تمثل دولا تتخلى عن فلسطين.

وقال د. الهندي في تصريح صحفي اليوم الخميس، وصل وطن: ندعو السلطة الفلسطينية إلى الانسحاب من جامعة الدول العربية لأن هذة الجامعة تمثل اليوم دولاً تتخلى عن فلسطين وتعانق إسرائيل وترفض إدانة التطبيع".

ووصف د. الهندي جامعة الدول العربية بأنها "لا تمثل شعوبها الحية المخلصة دوماً لفلسطين".