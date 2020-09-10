نقابة عمال النقل ومشروع تقوية قطاع النقل، ينفذان فعالية توعية وتثقيف في أريحا

وطن: نظمت نقابة عمال النقل، ومشروع تقوية قطاع النقل في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، حملة توعية وتثقيف ميدانية في مدينة أريحا، للحد من تفشي فايروس كورونا (كوفيد 19)، وصولاً لمجتمع خال من الفايروس، ومتمتع ببيئة لائقة بالسائقين والمواطنين، وهذا النشاط المميز هو أحد فعاليات مشروع تقوية قطاع النقل في فلسطين.

وحول هذه الفعالية، قالت: المهندسة "مجد سمارو" منسقة المشروع في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، "وقوفنا إلى جانب العاملين في قطاع النقل، نابع من تقديرنا لعملهم تحت ضغط الحاجة للعمل، لأنهم أول من تنطبق عليهم فرضية "إعمل أو تخسر دخلك"، لتغطية مصاريف الغذاء والدواء والنفقات الأساسية الأخرى لبيوتهم، رغم المخاطر التي تحيط بهم من الجهات الأربعة وتهدد أسرهم والمقربين منه بخطر الإصابة بالعدوى".

وأضافت "لهذا كان من الضروري ابتكار وسائل وسبل وخيارات وقائية ناجعة، تتسم بقصر الأجل والاستدامة في الوقت نفسه، تحمي السائقين والركاب من المخاطر الصحية المحيطة بهم، وتضمن استمرار العمل بمخاطر منخفضة وقابلة للطي والسيطرة، والتي تبدأ بالتقييد الصارم بقواعد وتدابير البرتوكولات التي نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية".

وأوضحت: لأن سلامة عمال النقل والاهتمام بصحتهم نابع من كونهم المسؤولين عن 80% من حركية الإنتاج الفلسطيني، وسلامتهم تعني سلامة المجتمع، وتفشي الوباء في صفوفهم سيتسبب بالضرورة بكارثة صحية عظيمة الأثر لا سمح الله.

بدوره حذر "كايد عواد" رئيس نقابة عمال النقل في فلسطين، من التبعات الكارثية للوباء على قطاع عمال النقل؛ جراء الاستهتار بالإجراءات الوقائية التي من شأنها حمايتنا من مخاطر عودة تفشي فايروس كورونا - كوفيد 19، وهو ما يتسبب بشيوع مظاهر الاستهتار والاستخفاف غير المبرر بالإجراءات والتدابير الاحترازية، لاعتقاد الكثيرين بأن هناك مبالغة في توصيف المخاطر، ولأسباب عدة؛ بعضنا وضعها في خانة المؤامرة، بينما نجد أن التزايد في عدد الإصابات يقع بين شبابنا وشاباتنا وعمالنا.

وأضاف: رغم ذلك ما زال الوقت متاحاً لنا لإنقاذ أنفسنا من الهلاك ووضع حد للتدهور، بشريطة انضباط الجميع للتدابير والإصغاء للتعليمات، الصادرة عن جهات الاختصاص المختصة، وهو جهد لا يكلفنا أي شىء !

وتسائل: لماذا نستهتر بكل شىء ولا نقيم للأشياء أي وزن؛ سيما التي تمس صحتنا وعافيتنا، وخاصة إننا نواجه مع باقي سكان الأرض عودة شرسة للفايروس الخطر والمؤذي.

وقال: أمام ذلك، أدعو جمهور السائقين والعاملين في قطاع النقل، إلى التقيد بتعليمات وزارة الصحة الفلسطينية، ونصائح منظمة الصحة العالمية، التي تقدم لنا نصحاً مجانياً وإرشادات ثاقبة حول سبل التعامل مع ظروف انتشار الفايروس، للحد من انتشاره في أماكن العمل وداخل البيوت، أو في الطريق إلى العمل وأثناء العودة منه، كما أنها توسع معرفتنا بكيفية التعامل مع المخاطر المصاحبة لانتشاره ضمن مناخ مجتمعي يسوده الود والاحترام والقبول والدعم.

وشارك في الفعالية إلى جانب المهندسة "سمارو" النقابي "كايد عواد" رئيس نقابة عمال النقل في فلسطين، وخليل حجة ورنا حماد من إدارة المشروع والنقابي "عماد عواجنه" أمين سر مجلس الاتحاد في محافظة أريحا والأغوار، وقاموا بتوزيع البوسترات والنشرات الإرشادية والمعقمات الطبية والكمامات الصحية على العمال في مواقع العمل التي تمت زيارتها.