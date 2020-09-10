وفاة طفل 4 سنوات بحادث دهس شمال الخليل

وطن: توفي طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، مساء اليوم، إثر حادث سير دهس تعرض له في بلدة صوريف شمالي مدينة الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأنه وبناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات الشرطة يتعلق بوقوع حادث سير في بلدة صوريف، مباشرة تحركت للمكان شرطة المرور وطواقم الإسعاف لمعاينة الحادث واسعاف المصاب ".

وأضاف ارزيقات بأن الحادث ناجم عن تعرض الطفل للدهس من قبل مركبة أثناء عبوره الطريق الأمر الذي تسبب بإصابته بجروح وصفت بالخطيرة جرت محاولة نقله واسعافه إلى المستشفى الاهلي بالمدينة لكنه فارق الحياة قبل وصوله المستشفى متأثرا بإصاباته التي تعرض لها .

وأكد ارزيقات إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.